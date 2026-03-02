Mi cuenta

Tres días en un laboratorio, la experiencia que aprovecharán un total de 20 alumnos, algunos de las comarcas de Ferrol y Eume

Los estudiantes de la zona proceden de centros de As Pontes, San Sadurniño y Pontedeume

Redacción
02/03/2026 21:28
El Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía de la UDC se localiza en Elviña
CICA
La segunda parte del proyecto “Incrúst@te: que é un grupo de investigación?”, que empezó el pasado mes de octubre con una serie de visitas escolares, está a punto de arrancar después del acto de presentación que tuvo lugar este mismo lunes en el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía –CICA– de la UDC. En esta fase, una selección de 20 estudiantes de la provincia, entre los que figuran algunos de centros de la comarca, tendrán la oportunidad de “incrustarse” durante tres días en dichas instalaciones, un período que se podría estirar hasta dos semanas en caso de resultar uno de los finalistas.

Esta es la séptima edición de la iniciativa, en la que participará alumnado de 4º de ESO, 1º de Bachillerato y FP de un total de nueve centros educativos, entre los que se incluyen los IES Moncho Valcarce (As Pontes) y Breamo (Pontedeume), así como el CPI San Sadurniño.

Distintos grupos de investigación, que se dedican a las áreas de biotecnología, medioambiente, nuevos materiales y biomedicina, supervisarán el trabajo del estudiantado que, como en anteriores convocatorias, expondrá su trabajo en un congreso científico, el domingo 11 de abril en la Domus, con pósters y presentaciones de viva voz ante un jurado. Las cuatro propuestas que resulten finalistas tendrán la oportunidad de realizar una estancia de hasta dos semanas en el centro para profundizar todavía más en su proyecto.

Por la primera fase ya han pasado más de 500 alumnos y alumnas, superando los 1.200 en anteriores ediciones. Cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, esta iniciativa nacida en 2017 trata de fomentar la vocación científica entre las nuevas generaciones, dando a conocer el sector de primera mano al mismo tiempo que las titulaciones de la Facultade de Ciencias de la UDC, además de visibilizar el trabajo del personal investigador.

El CICA

El Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía de la UDC forma parte de la Rede Cigus, que engloba a centros con calidad e impacto de investigación acreditados por la Xunta. Fue fundado en 2015, con especialización en ciencias avanzadas, y actualmente cuenta con más de 200 investigadores e investigadoras centradas en las áreas de Biomedicina; Alimentación, Contaminación y Salud, y Nanociencia y Materiales Avanzados.

Las tres líneas de investigación están enfocadas al concepto “One Health”, que entiende que la salud ambiental, animal y por consiguiente también humana están interconectadas.

