Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

El Concello de As Pontes adjudica a Canarga las obras de mejora vial en el núcleo de O Paraño

El proyecto pretende rehabilitar la calzada que da acceso a las viviendas

Redacción
02/03/2026 18:54
Zona de O Paraño en imagen de archivo
Zona de O Paraño en imagen de archivo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El gobierno pontés ha adjudicado a Canarga S.L. las obras del proyecto de mejora del firme y la seguridad en el núcleo rural de O Paraño. Las tareas cuentan con un presupuesto de 109.346,76 euros, que se sufragarán con cargo a fondos de la Diputación de A Coruña. 

El proyecto pretende rehabilitar la calzada que da acceso a las viviendas, con el objetivo de aumentar la comodidad en el tránsito en este núcleo rural, tanto de vehículos como de peatones. 

Para ello, la intervención prevé una rebaja de la rasante del vial, el perfilado de los márgenes y cunetas, la ejecución de un nuevo firme –de zahorra artificial y hormigón bituminoso– y la instalación de una franja peatonal también de hormigón frente a las casas, “que alertará da posible presenza de peóns”, explica el ejecutivo local. 

Los trabajos incluyen, además, la instalación de reductores de velocidad, la canalización de las redes de pluviales, así como la reposición de los servicios de abastecimiento y eléctrico. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Zona de O Paraño en imagen de archivo

El Concello de As Pontes adjudica a Canarga las obras de mejora vial en el núcleo de O Paraño
Redacción
Casa Dopeso es uno de los lugares donde se desarrollará la programación

Ocio y reflexión en el programa cultural de As Pontes
Redacción
Un momento del encuentro del conselleiro de Economía con la asociación Seara

La Xunta ensalza desde As Pontes su estrategia para captar talento exterior
Redacción
Un momento del encuentro entre ambos responsables

As Pontes exige a Correos un refuerzo urgente de su plantilla para frenar los retrasos postales
Redacción