El Concello de As Pontes adjudica a Canarga las obras de mejora vial en el núcleo de O Paraño

Zona de O Paraño en imagen de archivo Cedida

El gobierno pontés ha adjudicado a Canarga S.L. las obras del proyecto de mejora del firme y la seguridad en el núcleo rural de O Paraño. Las tareas cuentan con un presupuesto de 109.346,76 euros, que se sufragarán con cargo a fondos de la Diputación de A Coruña.

El proyecto pretende rehabilitar la calzada que da acceso a las viviendas, con el objetivo de aumentar la comodidad en el tránsito en este núcleo rural, tanto de vehículos como de peatones.

Para ello, la intervención prevé una rebaja de la rasante del vial, el perfilado de los márgenes y cunetas, la ejecución de un nuevo firme –de zahorra artificial y hormigón bituminoso– y la instalación de una franja peatonal también de hormigón frente a las casas, “que alertará da posible presenza de peóns”, explica el ejecutivo local.

Los trabajos incluyen, además, la instalación de reductores de velocidad, la canalización de las redes de pluviales, así como la reposición de los servicios de abastecimiento y eléctrico.