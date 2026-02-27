Ocio y reflexión en el programa cultural de As Pontes

Casa Dopeso es uno de los lugares donde se desarrollará la programación Daniel Alexandre

Cine, teatro, música, danza, actividades escolares y propuestas de animación a la lectura, con una especial atención a las actividades vinculadas a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, integran la programación cultural para el mes de marzo en el concello de As Pontes.

La Casa Dopeso, el Auditorio Municipal Cine Alovi y la Biblioteca serán los escenarios para cada una de las actividades para conseguir, como busca el área de Cultura del Concello pontés, “unha cultura accesible, plural e de calidade”.

La presentación del libro “Memoria dun porco teixo”, de Xosé Manuel Felpeto, el viernes 6, será la primera de las actividades, programada para las ocho de la tarde en la biblioteca. El fin de semana del sábado 7 y domingo 8, en la Casa Dopeso, se proyectará a las 17.00 horas el film familiar “Evolution”; a las 19.30 horas (sábado y domingo) y a las 22.00 horas (sábado) será el turno de “Tres adioses”.

El miércoles 11 de marzo, a las 12.00 horas, el Cine Alovi acogerá la función escolar “A cincenta que non quería comer perdices”, de la compañía Sarabela Teatro, una revisión del cuento clásico que promueve la igualdad y cuestiona los estereotipos de género. Será una de las actividades de la programación del 8M dirigida al público escolar.

El jueves 12, a las 18.00 horas, se celebrará una sesión de Xoves na Biblio con “Oli, el saltamontes aventurero”, de Genma Pardo, un espectáculo de narración oral participativo. Dentro también de las acciones del Día Internacional de la Mujer, el 13 de marzo la Casa Dopeso acogerá “Inventoras con mentes curiosas”, de A Xanela do Maxín, una propuesta que visibiliza el papel de las mujeres en la ciencia.

El día 14, el Cine Alovi acoge el concierto “Músicas do mundo” de la Banda Cultural e Recreativa, y ese mismo fin de semana se proyectará en la Casa Dopeso “Little Amélie” y “As liñas discontinuas”.

La segunda quincena del mes habrá espacio para la música, con “La sinfonía de los juguetes” y “A historia de Rata o Pirrata”; proyecciones como la de “Hoppers” –con sesión neurodiversa– y “El agente secreto”; teatro con “Aventurados” y “Unha obra para un pobo”, y cine familiar con “Tafiti y sus amigos” y “El mago del Kremlin”.