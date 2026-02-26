Mi cuenta

La Xunta ensalza desde As Pontes su estrategia para captar talento exterior

El conselleiro de Emprego mantuvo un encuentro con la asociación empresarial Seara

Redacción
26/02/2026 19:28
Un momento del encuentro del conselleiro de Economía con la asociación Seara
Xunta
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, se desplazó este jueves hasta el polígono industrial de Penapurreira, en As Pontes, para mantener un encuentro con la asociación empresarial Seara, una reunión en la que también tomó parte la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y en la que ensalzó la estrategia del ejecutivo autonómico para captar talento exterior “de xeito ordenado e planificado, aliñado coas necesidades das empresas”. 

Lo hizo en contraposición a la gestión del Gobierno central, que anunció la regulación extraordinaria de personas inmigrantes en situación irregular, una medida que, indicó, “evidencia a falta de planificación e rigor nun ámbito que debería abordarse como política de Estado”.

Frente a esta postura, el titular autonómico defendió “a filosofía galega”, que prioriza “un modelo integral de inmigración ordenada” que antepone el retorno de las personas gallegas en el exterior, poniendo el foco en la “atracción de talento procedente de terceiros países”.

Traspaso de competencias

En este contexto, aseveró el Conselleiro, resulta “clave” que el Ejecutivo central agilice el traspaso “das competencias das autorizacións iniciais de traballo solicitadas por Galicia para responder con eficacia ás necesidades do mercado laboral”. El responsable autonómico aprovechó para destacar el esfuerzo de la Xunta por “pechar o círculo da empregabilidade a través dunha estratexia integral de políticas activas”.

En este sentido, recordó el proyecto “Galicia Suma Talento: Emprégate”, con una dotación económica de 19,7 millones de euros, o “ActivaVerde”, una iniciativa que busca la recualificación profesional y la mejora de la empleabilidad de las personas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes.

