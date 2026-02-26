As Pontes exige a Correos un refuerzo urgente de su plantilla para frenar los retrasos postales

Un momento del encuentro entre ambos responsables Cedida

El regidor de As Pontes, Valentín González Formoso, mantuvo esta semana un encuentro con el director provincial de Correos para tratar de conseguir “melloras inmediatas” que reviertan la actual situación de la oficina local. En este sentido, desde el Ayuntamiento hacen hincapié en la necesidad de reforzar el cuadro de personal, con el objetivo de garantizar “un servizo postal estable, áxil e eficiente” que dé respuesta a las necesidades de las vecinas y vecinos.

El alcalde pontés incidió en que aumentar la plantilla resulta “fundamental” para asegurar los tiempos de reparto y evitar demoras en el mismo, “que afectan directamente á cidadanía”. A este respecto, remarcó la importancia de “manter unha prestación adecuada do servizo, especialmente no que atinxe á regularidade e puntualidade na distribución da correspondencia”.

En el transcurso de la reunión, ambos responsables trataron también otras cuestiones como la cobertura de bajas y vacantes, asi como la “conveniencia” de establecer mecanismos de coordinarión entre ambas administraciones “para facer seguimento da situación”.

Predisposición

Desde el Ayuntamiento pontés indican que el director provincial de Correos mostró su disposición de estudiar las propuestas trasladadas por el Consistorio “e avaliar posibles solucións que permintan mellorar o funcionamento do servizo” en la localidad.

Por su parte, Valentín González Formoso agradeció la “receptividade” mostrada durante el encuentro, reiterando asimismo el compromiso del ejecutivo local de “seguir defendendo a necesidade de manter e reforzar os servizos públicos nas Pontes, como elemento clave para a calidade de vida da súa veciñanza”.