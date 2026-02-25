As Pontes mejorará las calles Pardo Bazán y Pontedeume

Responsables municipales en la zona de la avenida de Galicia en donde se retomaron las obras Concello

El Ayuntamiento de As Pontes anunció esta semana la licitación de dos proyectos de mejora en el municipio. Uno de ellos se corresponde a la segunda fase de actuación en la calle Pardo Bazán, mientras que el otro supondrá la mejora integral de Pontedeume.

La primera de las actuaciones, con una inversión de 225.647 euros procedentes de la Diputación, implicará continuar con la rehabilitación iniciada en 2022 y mejorará la accesibilidad, seguridad vial y la calidad de los servicios urbanos, “segundo os estándares e a estética empregados na primeira intervención”, destaca el gobierno pontés.

Calle Pardo Bazán, en As Pontes Concello

Así las cosas, las obras supondrán la reordenación total del tráfico, estableciendo un sentido único de circulación. Las aceras se renovarán por completo y se eliminarán desniveles, mientras que en la calzada se aplicará un aglomerado en caliente.

También se instalará un nuevo sistema de saneamiento separativo, con sus pertinentes acometidas, y se colocará otro alumbrado público con el levantamiento de los faroles existentes, que se cambiarán por otros con tecnología LED.

Además de la reposición de la señalización, las tareas implicarán la colocación de mobiliario urbano –bancos, papeleras y jardineras–, con la definición de las plazas de estacionamiento (incluida una adaptada). En total, se intervendrá en un tramo de aproximadamente 140 metros de longitud.

Ancho insuficiente

En lo que respecta a la calle Pontedeume, desde el Concello explican que los trabajos también se acometerán con fondos provinciales – POS+ 2023–, con una inversión, en este caso, de 211.599,55 euros. La intervención busca trasformar el vial “nun espazo máis accesible, seguro e adaptado ás necesidades actuais, nun viario con beirarrúas de ancho insuficiente –nalgúns puntos moi reducidas– que dificultan o tránsito peonil e impiden garantir un itinerario accesible e cómodo para todas as personas”, apunta el ejecutivo que dirige Valentín González Formoso.

Para darle solución, se prevé crear una plataforma única sin desniveles entre calzada y aceras, ampliando las zonas de paso “ata garantir itinerarios accesibles”. Se mantendrá, además, un único sentido de circulación hacia la avenida Vilalba, reorganizando el estacionamiento en un solo lado de la vía “para gañar espazo para as persoas”.

Calle Pontedeume, en el municipio pontés Concello

El proyecto supondrá la renovación completa de los pavimentos –diferenciando entre las áreas peatonales y de tránsito rodado– y la ejecución de una nueva red separativa de aguas pluviales, “que permitirá mellorar a recollida e evacuación da choiva, conectando coa rede xa existente na avenida da Habana”, explica el gobierno local.

En cuanto al alumbrado, se retirarán las luminarias actuales situadas en las fachadas de los edificios para instalar unas nuevas columnas con tecnología LED. Esto mejorará, incide el Consistorio, la visibilidad, la seguridad y la eficiencia energética. La actuación se culminará con la instalación de mobiliario urbano –bancos, papeleras y jardineras– y el pintado e instalación de la señalización horizontal y vertical.