As Pontes abre el plazo para los campamentos de Semana Santa

La inscripción permanecerá abierta hasta el 18 de marzo

El Centro de Información á Muller (CIM) de As Pontes ha abierto el plazo de inscripción para participar en los campamentos urbanos municipales de Semana Santa, que se llevarán a cabo los días 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril, de 09.00 a 14.00 horas.

Desde el Concello explican que la iniciativa busca ofrecer actividades lúdico-festivas para los menores de la localidad durante el periodo no lectivo, favoreciendo de esta manera la conciliación de la vida familiar y laboral.

La propuesta se dirige a niñas y niños nacidos entre 2014 y 2022 –aquellos con una discapacidad superior al 33% que superen el límite de edad, hasta los 14 años, también podrán participar– y cuenta con un total de 30 plazas.

La inscripción podrá formalizarse en el Registro, con cita previa, hasta el 18 de marzo. También a través de la Sede Electrónica.

Entre los requisitos, las familias deberán estar empadronadas en As Pontes, tanto los progenitores como los menores, y la adjudicación de las plazas se realizará, remarca el Ayuntamiento, conforme a las bases de la convocatoria. Estas pueden consultarse en la web municipal. El coste se establece en diez euros por menor y el pago tendrá que realizarse en el servicio de Recadación o mediante un ingreso bancario.