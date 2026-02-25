Mi cuenta

As Pontes

As Pontes abre el plazo para los campamentos de Semana Santa

El Concello oferta 30 plazas para favorecer la conciliación en el periodo no lectivo

Redacción
25/02/2026 20:39
La inscripción permanecerá abierta hasta el 18 de marzo
El Centro de Información á Muller (CIM) de As Pontes ha abierto el plazo de inscripción para participar en los campamentos urbanos municipales de Semana Santa, que se llevarán a cabo los días 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril, de 09.00 a 14.00 horas.

Desde el Concello explican que la iniciativa busca ofrecer actividades lúdico-festivas para los menores de la localidad durante el periodo no lectivo, favoreciendo de esta manera la conciliación de la vida familiar y laboral.

La propuesta se dirige a niñas y niños nacidos entre 2014 y 2022 –aquellos con una discapacidad superior al 33% que superen el límite de edad, hasta los 14 años, también podrán participar– y cuenta con un total de 30 plazas.

Campamentos urbanos en As Pontes para lograr conciliar en Semana Santa

La inscripción podrá formalizarse en el Registro, con cita previa, hasta el 18 de marzo. También a través de la Sede Electrónica.

Entre los requisitos, las familias deberán estar empadronadas en As Pontes, tanto los progenitores como los menores, y la adjudicación de las plazas se realizará, remarca el Ayuntamiento, conforme a las bases de la convocatoria. Estas pueden consultarse en la web municipal. El coste se establece en diez euros por menor y el pago tendrá que realizarse en el servicio de Recadación o mediante un ingreso bancario.

