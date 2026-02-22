Las sirenas de alerta de la presa de Ribeira, en As Pontes, se activarán el miércoles 25

Imagen de archivo de la presa de A Ribeira en As Pontes AEIG

El próximo miércoles 25 de febrero las sirenas de la presa de Ribeira, en el concello de As Pontes, sonarán para alertar a la población de una rotura inminente de la presa. Se trata, como ya sucedió en otras ocasiones, de la activación de prueba de las sirenas para comprobar el correcto funcionamiento de las mismas.

Durante la prueba sonora se reproducirán los sonidos de alerta que se utilizarían para informar a la población en caso de accidente, con el fin de comprobar el correcto funcionamiento del sistema y que población se familiarice con dicho sonido.

En el simulacro participará personal de Augas de Galicia, Protección Civil de la Xunta y de la Delegación del Gobierno, así como de Endesa como titular de la infraestructura, y contará con la colaboración del Concello de As Pontes.

Estas pruebas no afectarán a la actividad diaria de los vecinos. En cualquier caso, la población de los lugares en los que el aviso será audible será informada tanto de la prueba como de las medidas de autoprotección previstas en caso de emergencia.

Paralelamente durante toda la semana, también se llevarán a cabo actividades de formación e información relacionadas con el plan de emergencia consistentes en reparto de trípticos y carteles con información para la población y consignas de actuación, formación del personal y actividades de divulgación.