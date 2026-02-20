Teatro, talleres, música y espectáculos componen el programa de As Pontes por el 8M

La edila Tania Pardo con el cartel del programa Concello

Bajo el lema “Camiños de igualdade, pasos de liberdade”, el Concello de As Pontes ha diseñado un amplio calendario de actividades en el marco de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer. Las propuestas parten de los departamentos de Cultura e Igualdade y combinan las artes escénicas, la música y los talleres formativos.

La edila Tania Pardo puso en valor el carácter transversal de la programación. En este sentido, señaló que está pensada “para chegar a toda a veciñanza, desde a infancia ata a idade adulta, porque a igualdade constrúese colectivamente e require da implicación de toda a sociedade”, remarcó la concejala, añadiendo que “o 8M non é só unha data simbólica, senón unha oportunidade para reforzar o compromiso institucional coa igualdade real e efectiva entre homes e mulleres.

Artes escénicas y musicales

El teatro será uno de los pilares fundamentales de las actividades pontesas por el 8M. Así, el auditorio Cine Alovi acogerá el 6 de marzo la representación de “As alumnas”, interpretada por Anabel Gago y Mónica Caamaño y que pone el foco en la educación femenina en la España del siglo XX.

En las mismas instalaciones, ya el día 10, las tablas acogerán “A cincenta que non quería comer perdices”, una propuesta de Sarabela Teatro para público infantil que revisa los cuentos tradicionales desde una perspectiva de género.

Mientras, en la Casa Dopeso se llevará a cabo, el día 26 de marzo, el espectáculo de Carlos Godoy “A historia de Rata Pirata”. El Concello explica que se trata de una propuesta familiar, que, por medio del humor, “transmite valores de igualdade, valentía e superación, fomentando referentes femininos positivos entre a cativada”.

Por otra parte, el conservatorio pontés acogerá el día 12 un relatorio musicado bajo el título “En clave feminina. Muller e canción galega”, a cargo de Carme Tubío Barreiro.

Crecer en igualdad

En el ámbito escolar, los escolares de 5º y 6º de Primaria tomarán parte –el 6 y 13 de marzo– en el taller “Medrar sendo ti”, impartido por Sabela Maceira y Lucía Álvarez y centrado en la educación afectivo-sexual desde “o respecto, a diversidade e a autoestima”.

La programación se completa con el espectáculo didáctico para público familiar “Rosa e azul”, de la compañía Pérez&Fernández, el 5 de marzo en Casa Dopeso. Tambien con la propuesta escénica “Inventoras con mentes curiosas”, de la mano de A Xanela do Maxín, que acercará al alumnado de Primaria la figura de científicas que contribuyeron al progreso de la sociedad, “espertando vocacións e fomentando a curiosidade científica entre nenas e nenos”, remarca el Concello.

Además, los días 7 y 14 tendrá lugar otro obradoiro –en este caso para mujeres de todas las edades– centrado en el conocmimiento del propio cuerpo. Correrá a cargo de Candela Carregal, bajo el título “Solo pelviano”.