Kits para la separación de residuos, “puerta a puerta”, en As Pontes

Casa consistorial de As Pontes Daniel Alexandre

El Ayuntamiento de As Pontes organizará dos acciones consecutivas, los próximos 15 y 16 de marzo, con el objetivo de reforzar su campaña de impulso a la recogida de la fracción orgánica.

Así, en la primera de las jornadas, el Consistorio instalará un punto informativo en la feria, a partir de las 10.30 horas. En él la ciudadanía podrá resolver sus dudas y recibir asesoramiento para conocer el funcionamiento del contenedor marrón y el sistema de compostaje comunitario.

Al día siguiente, el gobierno pontés iniciará un dispositivo “puerta a puerta”, recorriendo la localidad para hacer entrega de los kits de residuos orgánicos en los hogares y ofrecer explicaciones acerca de cómo separar correctamente la materia orgánica en casa.

Sostenibilidad

Desde el Ayuntamiento que dirige Valentín González Formoso explican que con estas iniciativas, el ejecutivo local avanza hacia una gestión “máis sostible e de proximidade, baseada no aproveitamento da materia orgánica e na implicación activa da poboación”.

La actuación cuenta con el apoyo de la Xunta y está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco de los fondos Next Generation.