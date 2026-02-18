Mi cuenta

La Universidad Sénior, para personas mayores de 50 años, se queda dos meses en As Pontes

Este mismo jueves 19 abre el plazo de inscripción, que se puede realizar en línea o presencialmente, de forma gratuita

Redacción
18/02/2026 21:24
Despedida de la edición de 2025 de la Universidad Sénior en As Pontes
Despedida de la edición de 2025 de la Universidad Sénior en As Pontes
Cedida
La octava edición del programa de democratización del conocimiento para personas mayores de 50 años, que promueve la Universidad Sénior de la UDC, será acogida por el Concello de As Pontes durante los meses de marzo y abril. Esta propuesta se desarrollará en la Casa Dopeso y el plazo de inscripción abre este mismo jueves 19.

Uno de los objetivos principales de esta iniciativa es que los alumnos y alumnas “manteñan a súa mente activa, amplíen os seus coñecementos e se involucren na vida social e cultural da vila”, tal y como expresó Tania Pardo, concejala de Benestar Social.

Las personas interesadas en apuntarse a este programa, totalmente gratis, podrán hacerlo hasta el día 4 de marzo, a través de la página web de la Universidade Sénior, en su página de As Pontes, o presencialmente en la secretaría de Alcaldía del Concello.

