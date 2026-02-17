A axenda das Pontes propón un espectáculo de Paula Carballeira antes de pasar á música e ao cine

A escritora e narradora oral Paula Carballeira dá continuidade ao programa cultural das Pontes Jorge Meis

Esta mesma semana a axenda cultural do Concello das Pontes non se limita á cabalgata do Entroido desta tarde de martes, xa que a actividade continuará o xoves 19, a partir das 18.00 horas na Casa Dopeso, cun espectáculo de Paula Carballeira recomendado para maiores de catro anos.

“3 irmáns, 3 camiños e 3 grandes perigos” é o título desta proposta, incluída no programa Xoves na Biblio, que precederá á música soul e rocksteady de Madame Bird e Super F. O seu concerto terá lugar o sábado 21 no auditorio municipal Cine Alovi, ás 20.30 horas.

Ademais, esa mesma fin de semana, tanto o sábado coma o domingo, ás 17.00, proxectarase na Casa Dopeso a película de animación “Goat, como cabras” (2026), dirixida por Tyree Dillihay e Adam Rosette.