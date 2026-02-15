As Pontes presume de “greleiras” en el gran día dedicado a su “oro verde”

Aunque el público fue este año menos madrugador que de costumbre, la carpa donde estaban las “greleiras” se llenó desde la entrega de premios Emilio Cortizas

Que una vendedora de paraguas diese la bienvenida este domingo en la entrada del entramado de carpas en el que se distribuyen las diferentes actividades que se celebran en el Feira do Grelo de As Pontes ayudaba a hacerse una idea a los visitantes de lo que iba a esperarles durante toda la jornada: un manto de agua menuda incesante que no solo marcó la cuadragésima quinta edición de la cita, sino también el ciclo de producción de su protagonista: el “oro verde” que crece en el interior de la comarca del Eume más tierno que en ningún sitio.

Con los dedos hinchados y doloridos por las dificultades de apañarlos con las tierras convertidas en “lameiras”, las “greleiras” que participaron en el concurso de cestas contestaban a las preguntas del jurado, que pasaba por cada uno de los 14 puestos observando las madas y haciendo fotografías. Montse Gastelo, de la Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios de As Pontes (Cohempo), lleva cinco años ejerciendo de jueza y ayer le tocó junto a la hostelería Mari Cruz Lois y a Francisco José Monasterio, de la Federación de Razas Autóctonas Galegas (Boaga).

De calidad

“Valoramos a frescura, o corte, a calidade, a uniformidade dos mollos, a presentación... Tamén a forma do grelo, que varía moito dun sitio a outro”, explica la experta. Esta vez hay menos concursantes que de costumbre, quizás, como remarcó Xosé Cendán —el locutor pontés que se encargó de conducir la entrega de premios—, por los “días desapacibles” que las borrascas sin fin han convertido en meses, complicando sobremanera su recogida.

Galería La Feira do grelo de As Pontes en imágenes

Sin embargo, como aquello de que “al mal tiempo” no queda otra que ponerle la mejor cara, esa menor participación propició que acordasen accésits suficientes como para que los catorce se llevasen una cuantía económica por su trabajo.

El alcalde pontés, Valentín González Formoso, presidió el acto ante una carpa llena de gente y con un cuarteto tradicional amenizando la media hora de espera que se produjo. Fueron dos vecinos de la villa, Cynthia Arias e Iván Ledo, que producen en ecológico bajo la marca As Bieiteiras, quienes presentaron la mejor cesta a ojos del jurado y se llevaron 400 euros y el jarrón torneado en madera que recuerda a Pérez Sendín, uno de los promotores en los inicios de la Feira do Grelo. En segundo lugar se premió a Marisol Paz Díez, con 300 euros, y cerrando el podio estuvo María José Castro Prado, que se embolsó 200.

Cynthia Arias e Iván Ledo, de As Bieiteiras, se llevaron el galardón a la mejor cesta, que les entregó el alcalde, Valentín González Formoso Emilio Cortizas

Un grelo supremo

Si bien el público de la cita, que suele ser muy madrugador, se lo tomó este año con más calma y apareció de golpe para conocer el nombre de quienes habían cosechado los mejores grelos, una vez finalizado el certamen las madas “volaron”. Se pudieron comprar a precios muy distintos: desde los 3 a los 5 euros, pasando por los 3.50 de los ecológicos que vendía la pareja ganadora.

“Vai todo caro e costa moito tempo apañalos e ir dun lado a outro”, reconoce Digna Carballeira, otra de las pontesas que presentaba su producción al concurso un año más. Ella, con experiencia en el evento, se extrañaba de que hubiera “pouco grelo” y achacaba este extremo al “mal tempo para apañalo; dá moito choio e eu aínda teño os dedos inflados de collelos”.

Digna Carballeira Emilio Cortizas

María Luz Vázquez, por su parte, llegaba a la villa desde la localidad vecina de Xermade. También con muchas ediciones a sus espaldas, explica que tiene ganadería de leche y que se aficionó a plantar “porque me gusta participar nos concursos”. Aplaude este año una cosecha “moi boa, a xeada non lle fai mal ningún, pero o difícil e meterse a por eles porque hai moita auga, é unha lameira”.

María Luz Vázquez Emilio Cortizas

Esta apreciación, la de casi tener que “mariscar” los grelos, es común a todas las “greleiras” que se citaron este domingo —aunque había algún hombre, hubo mayoría aplastante de agricultoras—, como Rocío Cendán que, a sus 32 años, era una de las más jóvenes. Acudía junto a su pequeño, Manuel, que presumía de echarle una mano a su madre. “Vimos de Vilalba todos os anos e desta volta véxoos moi bos: non están queimados, están verdes, bonitos, tenros...”, asegura. La suya es también una historia muy repetida: planta como actividad complementaria porque de la venta en fresco de esta verdura tan estacional nadie podría vivir.

Rocío Cendán y su hijo Manuel Emilio Cortizas

Más que verdura

Con el comercio abierto excepcionalmente y la hostelería quitándole horas al sueño, la vecindad de As Pontes desplegó su alfombra “verde” este domingo aprovechando, incluso, para que el alumnado del CEIP Santa María vendiese rifas para sufragar su próxima excursión a la Illa de Ons. Precisamente, en el patio del centro escolar se celebró la comida popular que agotó raciones de un menú pensado para combatir el frío: sopa, cocido con grelos, orejas y Mencía por 25 euros. Asimismo, Cohempo mantiene hasta mañana menús especiales y degustaciones en quince establecimientos en el marco de las Xornadas Gastronómicas de Entroido.

Ejemplares de raza Cachena en la Carpa Boaga Emilio Cortizas

La oferta se completaba con la Carpa Boaga de exposición de razas autóctonas —en la que se llevó a cabo, además, una exitosa degustación— y el espacio que albergaba el Mercado de Artesanía e Produtos de Tempada, donde se ubicaban también la Asociación Amigos da Madeira das Pontes que acercaron su trabajo a los visitantes con llamativas exhibiciones de su destreza que congregaron a curiosos.

Pero si hubo una oferta que desató pasiones entre autóctonos y visitantes, además de la de los grelos, esa fue la de la freixoeira, que arrancaba ya en la jornada del sábado y en ningún momento dejó de tener una numerosa cola que se organizaba a duras penas para saborear alguna de las filloas dulces que despachó un equipo formado por unas quince personas que logró elaborar 200 unidades a la hora.

La freixoeira no dejó de trabajar ni un minuto durante todo el fin de semana Emilio Cortizas

Este domingo estuvieron a pleno rendimiento desde las ocho de la mañana a las dos de la tarde en la avenida de A Coruña de la mano de la Asociación Veciñal Orillas del Eume, que está a los mandos de esta peculiar elaboración en cadena desde 1987. Fueron unos 20.000 los freixós que se vendieron a un precio de cinco euros los lotes de diez, de los que solo se podían adquirir un par por persona.

El broche de oro a la jornada se puso esta vez en el cine Alovi, donde los Troyanos de Compostela ofrecieron su concierto “Viva Galicia! A música no tempo da Casa da Troya”. Antes, durante la mañana, No Cómbaro y Paporrubio llevaron banda sonora a las calles que, a la hora del vermú, estaban repletas a pesar del aguacero.

Traca de Entroido

Despedida la Feira do Grelo, a los ponteses no les queda mucho margen de recuperación porque este martes, desde las 17.00 horas, celebran el día grande del Entroido con el desfile de comparsas, que saldrá de la calle Monte Caxado y completará el recorrido hasta el colegio Santa María, donde se desarrollará la entrega de premios a las mejores propuestas.

Habrá cuantías de hasta 700 euros para los grupos de más de diez, mientras que las carrozas se podrán llevar 850, 675 y 550. Asimismo, se premiarán a los centros educativos con 400, a las parejas o tríos con 225 y a 100 a personas a título individual en adultos, aunque también está contemplada la versión infantil de todas estas recompensas y un reconocimiento especial para niños y niñas de hasta seis años.