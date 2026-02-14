As Pontes extiende su alfombra “verde” para rendir honores al grelo en la 45 edición de su feria

Conviene madrugar para poder optar a las mejores madas Daniel Alexandre

Quien acumula más experiencia en la Feira do Grelo de As Pontes sabe que la de este domingo es una cita para la que hay que madrugar si el objetivo es llevarse a casa alguna de las mejores madas a la venta. Por eso, la programación del evento, que llega a su cuadragésimo quinta edición, arranca ya desde las ocho de la mañana.

A esa hora, en la Praza de América, comienza la recepción de los participantes que se presentan al concurso de cestas, cuyos premios se entregarán a las 11.30, y también empieza a funcionar de nuevo la freixoeira que, hasta las dos de la tarde, estará a pleno rendimiento vendiendo a cinco euros una decena de filloas dulces.

Las diez es otra de las horas a tener en cuenta en la programación, porque será entonces cuando abra en la calle Ramón Cabanillas el Mercado de Artesanía e Produtos de Tempada y la muestra de torneado y talla, que se prolongarán hasta las cuatro de la tarde. En ese mismo intervalo funcionará en la avenida da Coruña la Carpa Boaga con la exposición de razas autóctonas gallegas, con degustación de tapas de 12.00 a 15.00 horas.

Entremedias, estarán No Cómbaro y Paporrubio poniendo banda sonora y animación a las calles pontesas por la mañana y a mediodía, siendo a las 18.00 horas cuando la música se desplace a las tablas del cine Alovi en el concierto “Viva Galicia! A música no tempo da Casa da Troya”, de Troyanos de Compostela.

Por si el programa municipal supiese a poco, desde la Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) proponen además unas Xornadas Gastronómicas de Entroido hasta el próximo martes en las que se reparten bocados especiales, platos efímeros que solamente se pueden degustar por estas fechas y cocidos en un total de 15 establecimientos.