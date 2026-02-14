Mi cuenta

As Pontes

As Pontes en la Super Bowl: el vídeo viral de Bad Bunny para felicitar San Valentín

La parodia, compartida por el propio alcalde, corre como la pólvora por las redes sociales

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
14/02/2026 13:17
Bad Bunny pontés
Bad Bunny pontés
AIEG
"Boas, As Pontes!" Con un enérgico saludo comienza el vídeo parodia que circula este 14 de febrero por las redes sociales para felicitar San Valentín.

El protagonista no es otro que Bad Bunny, que se ha convertido en un embajador inesperado para el municipio pontés. Aprovechando este día de los enamorados, la pieza audiovisual transforma uno de los momentos de la exitosa y viral actuación del puertorriqueño en la Super Bowl para rendir homenaje a la localidad.

Así, el audio original en el que el artista enumeraba los países que integran el continente americano, se cambia en este vídeo humorístico para enumerar las parroquias y lugares de As Pontes. 

"Ben coñero"

"O Freixo, O Deveso, Somede, Aparral, Espiñaredo, O Seixo, Vilavella, Goente, San Pedro de Eume, Ribadeume, Bermui, A Faeira, Marraxón, Pontoibo, Gondré, Saa", relata la voz en off acompañada de los rótulos para seguir el recorrido geográfico por el municipio.

Bajo una lluvia de fuegos artificiales, la pieza culmina con un festivo "¡Feliz San Valentín!". El propio alcalde, Valentín González Formoso, compartía en sus redes sociales la parodia. "A creatividade non ten fin", aseguró el regidor, que celebra su onomástica este sábado, calificando el vídeo de "ben coñero". 

