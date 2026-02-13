Entre “troula e troula”, As Pontes anima a disfrutar de su grelo y sus freixós en la feria del fin de semana

La freixoeira elabora 200 unidades por hora Daniel Alexandre

Aunque este viernes mismo el concurso de monólogos celebrado en el cine Alovi, con la participación de Javier Traba, Dolly, Virginia Riezu y Juan Anillo, sirvió de pistoletazo de salida a un fin de semana cargado de actividad cultural, festiva y social, será este sábado y el domingo cuando As Pontes reciba a multitud de visitantes para celebrar la 45ª edición de su Feria do Grelo.

Si este domingo es la verde hortaliza la protagonista indiscutible de la feria, este sábado es tiempo de freixós, con una mañana de cocina desde las nueve a las 13.30 en la avenida da Coruña, que se repetirá el domingo, de ocho a dos. La freixoeira lleva presente en este evento desde 1987 y ya se ha consolidado como uno de los emblemas culinarios de la cita.

El “invento” fue construido por los propios vecinos del municipio en acero inoxidable, con una plancha de hierro, calentada con resistencias eléctricas y funciona con un sistema de bidón de 60 litros sobre raíles, que distribuye la masa de leche, agua, harina y huevos, dando lugar a los tradicionales freixós.

En sus primeros años, la máquina elaboraba ochenta freixós por pasada; hoy alcanza las 200 unidades por hora, convirtiéndose en un punto de encuentro culinario y social. Su funcionamiento requiere de la coordinación de nada menos que 15 personas: ocho en la plancha, dos que empujan el carro, un operario eléctrico que supervisa las resistencias, dos encargados de la masa, dos más de la preparación de los ingredientes y tres que separan y sirven los freixós, todo un trabajo en cadena y en equipo que se lleva a cabo desde la Asociación Vecinal Orillas del Eume para garantizar que durante el fin se repartan casi 20.000 unidades de freixós.

Se venderán lotes de diez freixós al precio de cinco euros y se podrán retirar un máximo de 20 unidades por persona. La freixoiera es ya no solo un espacio de adquisición del producto, sino un punto de encuentro social y de difundir la gastronomía propia de las fiestas del Entroido.

Mucho más que freixós

Otro elemento característico de la jornada de este sábado en la feria será la exposición y promoción de razas autóctonas gallegas, que tendrán como punto de referencia la carpa de Boaga, que se situará en la avenida da Coruña. En ella se podrán ver ejemplares de Galiña de Mos, ovella galega, cabra galega y potro galego, convirtiéndose en un atractivo especial quienes visiten la Feira do Grelo.

La carpa abrirá el sábado de 10.00 a 20.00 horas y ofrecerá información sobre el proceso de cría y como integrar estas razas en una explotación, animando a los visitantes a resolver dudas con los expertos. Además, habrá degustaciones de pinchos elaborados con caballo Pura Raza Galega, Galiña de Mos y ternera cachena entre las 12.30 y las 15.00 horas. El domingo abrirá de 10.00 a 16.00 horas, con una nueva degustación de 12.00 a 15.00 horas, en colaboración con Autga.

La programación incluye también una tertulia sobre las razas autóctonas, la comercialización de sus producciones y cuestiones sobre explotaciones gallegas. Será este sábado, a las 11.30 horas, en la Plaza de América, con participación de la Oficina Agraria de As Pontes, representantes de Boaga y del cocinero Antonio Díaz. Los pasacalles de Os Trevillas y Canavella animarán la jornada, si el tiempo da una tregua.

Ya el domingo tendrá lugar la Feira do Grelo propiamente dicha, con concurso de cestas, entrega de premios, freixoeira, mercado de artesanía y producto de temporada, exposición de razas autóctonas y, como cierre, la actuación en el Alovi de Troyanos de Compostela.