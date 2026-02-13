As Pontes modernizará la Rúa do Sol con plataforma única y servicios renovados

Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 19 de febrero Concello

As Pontes ha iniciado la licitación de la reforma integral de la Rúa do Sol, con una inversión de 224.449 euros –financiados con cargo a la Diputación–.

El proyecto busca trasformar una vía actualmente deteriorada en un espacio más accesible y seguro. Para ello, se creará una plataforma única con acera y calzada al mismo nivel, ampliando el espacio para los viandantes y eliminando barreras arquitectónicas.

As Pontes saca a licitación obras de mejora en la avenida de Lugo por más de 200.000 euros Más información

Desde el Concello explican que el vial pasará a tener un único sentido de circulación (desde Vincallo hacia Caraveis), lo que permitirá organizar mejor el aparcamiento.

Además, se renovará la red de saneamiento –separando pluviales y fecales– y se instalará alumbrado con tecnología LED de bajo consumo.

La actuación incluirá, también, nuevo mobiliario urbano, la mejora de las zonas verdes y la renovación de toda la señalización.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo día 19.