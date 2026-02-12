Mi cuenta

As Pontes

El Igape financiará proyectos de renovación industrial en Ferrol y el Eume gracias al FTX

Cuarenta millones se repartirán entre As Pontes y Cerceda

Redacción
12/02/2026 13:55
Imagen de archivo de la térmica pontesa
Daniel Alexandre
El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, ponía este miércoles en valor el papel del Fondo de Transición Xusta (FTX) como un instrumento clave para la transformación industrial de las comarcas de Ferrolterra. 

Esta línea de subvención de la Unión Europea para apoyar a las regiones afectadas por la descarbonización puso en manos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre otras cuantías, los 111,38 millones de euros que se han transferido a Galicia para mitigar el impacto del cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama. 

Gracias a ello, la Xunta ha abierto, a través del Igape, una convocatoria —cuyo plazo de solicitud finaliza el 30 de abril de este año— dotada con 80 millones para la financiación de proyectos de renovación industrial en las comarcas de Ferrol, Eume y Ordes, de los que el 50% irán destinados al municipio pontés y al coruñés de Cerceda. 

“Estamos ante una oportunidade estratéxica para acompañar ás zonas afectadas cunha transición xusta, ordenada e con futuro, apostando pola modernización da industria e pola creación de emprego estable”, valoró el subdelegado, recordando que también se abre otra línea con 22 millones que ofrecerá préstamos a pymes de la comarca.

