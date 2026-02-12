As Pontes, Cedeira y Ortigueira abren la inscripción para los Clubs de Salud de la AECC

​Una de las sesiones llevadas a cabo en 2025 en As Pontes Cedida

Con el objetivo de acercar recursos de apoyo y promocionar el bienestar de forma descentralizada, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) convoca una nueva edición de sus Clubs de Salud en la provincia de A Coruña, repitiendo experiencia en As Pontes y Cedeira, al tiempo que abre un tercero en Ortigueira.

Este programa de intervención sociocomunitaria, explican desde la entidad, es completamente gratuito y está diseñado para zonas más rurales y orientado a mejorar el estado físico, emocional y social de las personas con cáncer y sus familiares. Las sesiones comenzarán en el mes de abril en los tres casos y la inscripción puede formalizarse a través de los servicios sociales municipales, el voluntariado de las juntas locales de la asociación o en el teléfono 900 100 036.

Las plazas son limitadas “para garantizar una atención precisa y de calidad”, valoran desde la AECC, enumerando que la iniciativa arrancará en Ortigueira el día 6, mientras que en As Pontes será la jornada siguiente, la del 7, y en la villa cedeiresa el 16. Serán sesiones semanales, de 17.00 a 18.30 horas, y se desarrollarán en los centros de salud de cada lugar.

“Bajo el principio de equidad que defendemos desde la asociación, los Clubs de Salud sitúan siempre a la persona en el centro de la atención integral, con independencia de su lugar de residencia”, explica el presidente de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, Manuel Aguilar.

Esta iniciativa contó con la participación de 135 pacientes y 78 familiares desde su comienzo en 2024, arrancando en Cedeira, Vimianzo y Melide, y ampliándose al año siguiente. Es fruto de un trabajo conjunto que llevan a cabo desde la entidad y el Servizo Galego de Saúde (Sergas), junto a los concellos implicados, “una colaboración clave para facilitar el acceso de la ciudadanía a recursos de salud y bienestar y reforzar la implantación del programa”, valoran.