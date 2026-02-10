Mi cuenta

As Pontes

Jornada en As Pontes sobre los fondos europeos de Transición Justa

La charla tuvo lugar en la sede de Seara en Penapurreira, con la presencia del alcalde y la directora del Igape

Redacción
10/02/2026 20:34
Un momento de la jornada celebrada este martes
Un momento de la jornada celebrada este martes
Cedida
Las instalaciones de la asociación Seara en el polígono de Penapurreira acogieron este martes una jornada técnica en la que se explicó a empresarios, autónomos y emprendedores de la comarca las bases de la convocatoria de los fondos europeos para la Transición Justa. Además del presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, también tomó parte la directora del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca.

La responsable autonómica explicó que el organismo tiene activadas para 2026 la mayor parte de sus líneas de apoyo, con un “paquete histórico” de más de 280 millones, orientado a reforzar la competitividad del tejido empresarial gallego a través de la innovación, la internacionalización y el acceso a financiación.

Junto al regidor pontés, animó a los presentes a concurrir a las ayudas de más de 100.000 millones dirigidas a impulsar la reindustrialización y el empleo en las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama. “É unha iniciativa moi relevante para o futuro do noso concello e dos municipios limítrofes, porque permite impulsar investimentos e apoiar a economía local nun momento clave”, declaró González Formoso.

Desmantelamiento

En otro orden de cosas, IEN Por Europa respaldó al Consistorio pontés en su petición enviada a la Xunta para que se detenga el desmantelamiento del parque de carbones de la central térmica.

Condena en As Pontes por la “destrucción programada dun patrimonio de alto valor”

Más información

En un comunicado, el presidente de la organización empresarial, Manuel Pérez, insta a las partes –Concello, Xunta y Endesa– a abrir un diálogo constructivo sobre la conveniencia de conservar las construcciones singulares y de mayor interés de la central. “Se impone observar la clausura (...) como una ventana de oportunidad y ser ambiciosos con la nueva vida que puedan tener estas colosales estructuras”, señaló.

