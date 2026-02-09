Mi cuenta

Más de medio millón de euros para los Programas Integrados de Emprego

Este mes de febrero comienzan las primeras formaciones del plan promovido por el Concello de As Pontes

Redacción
09/02/2026 20:02
Un momento de la visita de los responsables municipales y autonómicos al alumnado del PIE
Un momento de la visita de los responsables municipales y autonómicos al alumnado del PIE
Cedida
Los Programas Integrados de Emprego (PIE) promovidos por los Ayuntamientos ferrolano, pontés y la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol dispondrán este curso 2025/2026 de una financiación de 580.000 euros de la Xunta. Así lo recoge la resolución del ejecutivo autonómico, de la que informó la representante del gobierno gallego en el área, Martina Aneiros, durante una visita al alumnado de la primera acción formativa del impulsado por el Consistorio de As Pontes –junto a los de As Somozas y A Capela, con una aportación de 140.000 euros–.

Así las cosas, la jornada “Iniciación en competencias dixitais básicas” que comenzó este lunes va dirigida a 15 de los 100 participantes de este PIE, personas desempleadas y que pertenecen a colectivos con necesidades especiales –discapacidad, en riesgo de exclusión social, mayores de 52 años o emigrantes, entre otros–.

Imagen de archivo de una edición anteriore del Programa Integrado Emprego As Pontes

As Pontes, As Somozas y A Capela se alían en un nuevo programa integrado de empleo

En su intervención, Aneiros recordó que el objetivo es mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de este alumnado por medio de diferentes acciones y durante un periodo de doce meses. Incidió, asimismo, en que esta última inversión de la Xunta se suma a los “preto de 129 millóns de euros que desde 2009 levamos dedicados a este instrumento”.

Cursos

Aneiros estuvo acompañada en su visita por la edila de Industria de As Pontes, Ana Pena, así como por el director territorial de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Juan José Couce.

Además de la ya mencionada acción formativa, este mes se llevará a cabo dentro de este PIE un curso de Manipulador de Alimentos –los días 19 y 20, con una duración de 10 horas para un total de 25 personas– y otro de Competencias dixitais básicas para o emprego –del 23 al 28, para 15 alumnos y alumnas y con una extensión de 26 horas–.

Cabe señalar que a lo largo de este Programa Integrado de Emprego los participantes reciben orientación laboral personalizada y formación grupal y acompañamiento individualizado. También abordan cuestiones como la elaboración del currículum vitae o la preparación de entrevistas de trabajo. El objetivo de inserción laboral del PIE es del 42%.

