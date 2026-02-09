Investigan a un hombre por conducir ebrio y en sentido contrario por la autovía de As Pontes

Los hecho se produjeron en la noche del viernes pasado Cedida

La Guardia Civil investiga a un conductor como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, tras percibir el pasado viernes 6 en torno a las 21.20 horas, un vehículo que circulaba en sentido contrario a la circulación a la altura del punto kilométrico 36 de la autovía AG64 en el término municipal de As Pontes.

Fueron avisos de otros conductores al 112 los que dieron cuenta de la situación del coche, que circulaba en sentido Ferrol utilizando los carriles en dirección Vilalba.

Una vez conocidos los hechos, de forma coordinada con el Centro de Gestión del Tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT), se activaron los mecanismos necesarios para advertir a los usuarios de la autovía y evitar una posible colisión con los vehículos que circulaban correctamente.

Una salida de vía permitió detectar al vehículo en cuestión, que fue localizado en el punto kilométrico 31 de la AG-64, en la zona de Penapurreira, por una patrulla de Seguridad Ciudadana. El conductor evidenciaba síntomas de encontrase bajo la influencia de bebidas alcohólicas, como así lo constataron las pruebas efectuadas, superando la tasa permitida de alcoholemia.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas del Destacamento de Tráfico de Ferrol, así como el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Santiago de Compostela, que asumió la instrucción de las diligencias correspondientes.

La Guardia Civil procedió a la investigación de esta persona al que se le acusa de dos delitos contra la seguridad vial, uno por circular en sentido contrario y otro conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.