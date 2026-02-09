De Comedy Central a As Pontes, Virginia Riezu, entre los monologuistas del espectáculo “DejaRme Solo”

Una de las intervenciones de Virginia Riezu en Comedy Central Cedida

Este viernes 13 tendrá lugar en el auditorio municipal Cine Alovi el espectáculo de monólogos “DejaRme Solo”, una propuesta del área de Cultura en la que participan cuatro cómicos, entre los que destaca por popularidad Virginia Riezu, conocida por sus papeles en programas televisivos como “Todo es mentira” o, desde el pasado mes de enero, “Zapeando”, así como por espacios de prestigio en el sector como la Central de Cómicos (Comedy Central).

La capacidad de improvisación y el humor inteligente que caracterizan el “stand up” de la actriz y comedianta se complementarán con la de los otros integrantes del cartel, todos con estilos que contrastan.

Dolly, drag queen y artista escénica con amplia experiencia en teatro y televisión, exhibirá sobre el escenario su propuesta humorística a partir de personajes elaborados.

También participará el monologuista Javier Traba, que posee un gran bagaje en el circuito de comedia español, reconocido con distintos premios por su proximidad y provocar carcajadas al instante.

Por último, no podía faltar un talento de cercanía como es el actor y humorista Juan Anillo, que aportará ritmo y aún más diversidad a la noche.

En aspontes.sacatuentrada.es están disponibles los pases anticipados y en taquilla a partir de las 19.30 horas, al precio de cinco euros.