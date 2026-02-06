As Pontes envuelve la Feira do Grelo con una amplia programación cultural

Presentación del cartel de la Feira do Grelo Cedida

Es tiempo de cocido, de grelos y de ferias, que arrancan con la celebración de este domingo en Monfero para promocionar el grelo de Xestoso. Pero esta fiesta dará paso el próximo fin de semana a la de As Pontes, una Feira do Grelo que se rodea de una amplia programación cultural, que ayer se dio a conocer y cuyo cartel también se ha presentado públicamente, como no podía ser de otro modo, con el grelo como protagonista.

La 45º edición de la Feira do Grelo de As Pontes es una de las citas más consolidadas desde el punto de vista gastronómico de Galicia y tiene su plato fuerte en el evento del domingo 15, pero antes, el viernes 13 comienza ya una amplia programación cultural.

En el auditorio cine Alovi habrá espectáculos de monólogos como “DejaRme solo”, el viernes; el concierto “Viva Galicia! A música no tempo da Casa da Troya”, a cargo de Troyanos de Compostela, el sábado; o el fin de semana el mercado de artesanía y productos de temporada, acompañado de demostraciones de torneado y talla de madera. Habrá también exposición de razas autóctonas gallegas y degustaciones culinarias, que se completan con la tradicional freixoeira.

El día grande será el domingo con el Concurso de Cestas en la plaza de América. La programación se completa con diferentes pasacalles musicales a lo largo del fin de semana, con el grupo Os Trevillas, Canavella, No Cómbaro o Paporrubio, con cabezudos.

La comida popular tendrá lugar en el Patio de Santa María, entre las 13.00 y las 15.00 horas, con un menú tradicional en el que el grelo y el cocido es el gran protagonista.

La programación cultural de la feria de As Pontes se cerrará con el concierto “Viva Galicia! A música no tempo da Casa da Troya”, que repite, a cargo de Troyanos de Compostela.