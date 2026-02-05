As Pontes saca a licitación obras de mejora en la avenida de Lugo por más de 200.000 euros

Avenida de Lugo en As Pontes Cedida

El Concello de As Pontes dio a conocer en las últimas jornadas que continúa con el proyecto de mejora de los pavimentos y servicios en la avenida de Lugo, unas obras que supondrán un desembolso de 207.862,90 euros.

De este modo, se contempla la eliminación del desnivel existente entre la calzada y las aceras, “favorecendo a accesibilidade universal”, una cuestión que se reforzará con la instalación de pavimento táctil adaptado para personas con discapacidad visual en los pasos de cebra.

En relación con las infraestructuras, también se incluye la separación de la red de aguas pluviales de la red de saneamiento, lo que repercutirá directamente en la eficiencia y el funcionamiento de los servicios municipales. La intervención se completará con actuaciones en el alumbrado público, la renovación de la señalización vial, la instalación de nuevo mobiliario urbano —bancos, papeleras y jardineras— y el trasplante de los ejemplares arbóreos existentes para garantizar su conservación.

“Con esta actuación, o Concello continúa a apostar por unha vila máis accesible, segura e amable para a veciñanza”, remarca el gobierno local.