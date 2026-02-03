Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Actividades

A axenda cultural de febreiro nas Pontes comeza polos máis pequenos cos Contos de Pablísimo

"Mans" é o primeiro espectáculo que dará paso a un completo programa de teatro, música, danza, obradoiros e máis para todos os públicos

Redacción
03/02/2026 19:08
O espectáculo inicial, de teatro e narración oral, a cargo dos Contos de Pablísimo, baséase nas mans
O espectáculo inicial, de teatro e narración oral, a cargo dos Contos de Pablísimo, baséase nas mans
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O Concello das Pontes ten preparado para este mes un programa cultural intenso e variado, que se extende alén das fins de semana e inclúe teatro, cinema, música, danza e outros moitos encontros. O primeiro será este xoves 5, ás 18.00 horas na Casa Dopeso, onde Os Contos de Pablísimo exhibirán a actividade para público infantil “Mans” (a partir de 3 anos).

Neste mesmo espazo, respectivamente o sábado e domingo, ás 17.00 horas, proxectarase a película “La leyenda de Ochi” e representarase a obra teatral “Hamnet”, con función nocturna amais da de tarde.

O vindeiro mércores 12, ás 18.00 na biblioteca municipal, desenvolverase o obradoiro creativo “Debuxando caras”, que se dirixe a nenas e nenos a partir de 5 anos, con necesidade de inscrición previa. Do mesmo xeito que ocorre co espectáculo dos Contos de Pablísimo, a iniciativa enmárcase dentro do programa Xoves na Biblio.

Despois do espectáculo de monólogos “DejaRme Solo” (máis de 16 anos), de Sin ESE Producciones, que terá lugar o venres 13, ás 20.30 horas no auditorio Cine Alovi, a fin de semana do 14 e 15 celebrarase a 45 edición da Feira do Grelo. Nas mesmas datas volverá o cine á Casa Dopeso, ás 17.00 ambos días, con “Frankie y los monstruos” e “Marty Supreme”, tamén pola noite.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Segunda cita da primeira edición de “Petiscos de convivencia”, este martes na cafetaría da EOI

O galego move masas na Escola de Idiomas de Ferrol coa celebración dos segundos “Petiscos de convivencia”
Rita Tojeiro Ces
Martina Aneiros mantuvo un encuentro con la comunidad de propietarios en el edificio administrativo de la Xunta

La Xunta asumirá las obras en la cubierta y fachadas en los pisos de la calle Telleiras, en Narón
Redacción
Rivas, durante uno de los entrenamientos del primer equipo

Diego Rivas, dirección deportiva del Racing de Ferrol: “El derbi es una gran oportunidad para demostrar nuestro racinguismo”
Miriam Tembrás
Marcide

El Área Sanitaria de Ferrol realizó en 2025 un total de 4.468 valoraciones de posibles cánceres
Montse Fernández