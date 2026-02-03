A axenda cultural de febreiro nas Pontes comeza polos máis pequenos cos Contos de Pablísimo
"Mans" é o primeiro espectáculo que dará paso a un completo programa de teatro, música, danza, obradoiros e máis para todos os públicos
O Concello das Pontes ten preparado para este mes un programa cultural intenso e variado, que se extende alén das fins de semana e inclúe teatro, cinema, música, danza e outros moitos encontros. O primeiro será este xoves 5, ás 18.00 horas na Casa Dopeso, onde Os Contos de Pablísimo exhibirán a actividade para público infantil “Mans” (a partir de 3 anos).
Neste mesmo espazo, respectivamente o sábado e domingo, ás 17.00 horas, proxectarase a película “La leyenda de Ochi” e representarase a obra teatral “Hamnet”, con función nocturna amais da de tarde.
O vindeiro mércores 12, ás 18.00 na biblioteca municipal, desenvolverase o obradoiro creativo “Debuxando caras”, que se dirixe a nenas e nenos a partir de 5 anos, con necesidade de inscrición previa. Do mesmo xeito que ocorre co espectáculo dos Contos de Pablísimo, a iniciativa enmárcase dentro do programa Xoves na Biblio.
Despois do espectáculo de monólogos “DejaRme Solo” (máis de 16 anos), de Sin ESE Producciones, que terá lugar o venres 13, ás 20.30 horas no auditorio Cine Alovi, a fin de semana do 14 e 15 celebrarase a 45 edición da Feira do Grelo. Nas mesmas datas volverá o cine á Casa Dopeso, ás 17.00 ambos días, con “Frankie y los monstruos” e “Marty Supreme”, tamén pola noite.