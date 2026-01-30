La Xunta convoca ayudas por valor de 100 millones de euros para la "transición xusta”

Un momento de las jornadas sobre oportunidades de futuro Jorge Meis

La Xunta anunció esta mañana en As Pontes, con la presencia de la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, y del responsable de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, una nueva línea de ayudas por más de 100 millones de euros del Fondo de Transición Justa, cofinanciado por la UE, para impulsar la reindustrialización y el empleo en las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama.

Esta inversión busca atraer grandes proyectos industriales y apoyar a las pymes en la provincia de A Coruña, tal y como se publicó hoy mismo en el Diario Oficial de Galicia.

Mañana sábado se abre el plazo para la línea de ayudas para la cual la Xunta destina 80 millones con el objetivo de financiar proyectos de descarbonización y renovación industrial de compañías tractoras, modernizar los procesos industriales y generar actividad económica sostenible a medio y largo plazo.

El acto fue seguido por numeroso público Jorge Meis

Además, el organismo autonómico destina otros 22 millones de euros a una nueva edición de préstamos parcialmente reembolsables para pymes de la provincia de A Coruña que podrán solicitarse, en este caso, a partir del próximo 9 de febrero.

Plazos

El período para la presentación de solicitudes es de tres meses en ambos casos, con el objetivo de facilitar a las empresas el acceso a las ayudas y a la financiación prevista en estas líneas de apoyos cofinanciadas por la Unión Europea a través del programa del Fondo de Transición Justa 2021-2027.

Así lo explicaron en As Pontes los representantes de las Consellerías de Industria y Facenda, en el transcurso de las jornadas “Fondos para unha transición xusta: Oportunidades de futuro".

Corgos reafirmó el compromiso del gobierno gallego con la reactivación económico de los concellos de As Pontes y Meirama pero también de los territorios limítrofes, desde las comarcas de Ferrolterra y Eume a Ordes, así como los concellos de Laracha, Carral, Ortigueira, Cerdido y Mañón, por lo que los proyectos subvencionarles deberán localizarse y generar actividad económica sostenible a medio y largo plazo.

Por su parte, Lorenzana aseguró que “non estamos aquí para falar de peches, senón de aperturas, de novos proxectos nestas comarcas”, agradeciendo al mismo tiempo a los trabajadores que “foron quen de converter estas dúas comarcas e todas as áreas de influencia nunhas zonas industriais de primeiro nivel en toda España”.

La conselleira manifestó su deseo de que estas ayudas, “xunto con todo o traballo que estamos facendo os propios empresarios, os traballadores e a administración” consigan que esta zona de Galicia, absolutamente industrial, continúe siéndolo.

Durante las jornadas, tres empresarios expusieron lo que el apoyo de los fondos supone en su realidad y el impacto en el crecimiento de los negocios.