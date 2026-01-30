Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

La Xunta convoca ayudas por valor de 100 millones de euros para la "transición xusta”

Los conselleiros María Jesús Lorenzana y Miguel Corgos explicaron en As Pontes estos fondos

Redacción
30/01/2026 17:59
As Pontes Xornada fondos para unha transición xusta
Un momento de las jornadas sobre oportunidades de futuro
Jorge Meis
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La Xunta anunció esta mañana en As Pontes, con la presencia de la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, y del responsable de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, una nueva línea de ayudas por más de 100 millones de euros del Fondo de Transición Justa, cofinanciado por la UE, para impulsar la reindustrialización y el empleo en las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama.

Esta inversión busca atraer grandes proyectos industriales y apoyar a las pymes en la provincia de A Coruña, tal y como se publicó hoy mismo en el Diario Oficial de Galicia.

Mañana sábado se abre el plazo para la línea de ayudas para la cual la Xunta destina 80 millones con el objetivo de financiar proyectos de descarbonización y renovación industrial de compañías tractoras, modernizar los procesos industriales y generar actividad económica sostenible a medio y largo plazo.

As Pontes Xornada fondos para unha transición xusta
El acto fue seguido por numeroso público
Jorge Meis

Además, el organismo autonómico destina otros 22 millones de euros a una nueva edición de préstamos parcialmente reembolsables para pymes de la provincia de A Coruña que podrán solicitarse, en este caso, a partir del próximo 9 de febrero.

Plazos

El período para la presentación de solicitudes es de tres meses en ambos casos, con el objetivo de facilitar a las empresas el acceso a las ayudas y a la financiación prevista en estas líneas de apoyos cofinanciadas por la Unión Europea a través del programa del Fondo de Transición Justa 2021-2027.

Así lo explicaron en As Pontes los representantes de las Consellerías de Industria y Facenda, en el transcurso de las jornadas “Fondos para unha transición xusta: Oportunidades de futuro".

Corgos reafirmó el compromiso del gobierno gallego con la reactivación económico de los concellos de As Pontes y Meirama pero también de los territorios limítrofes, desde las comarcas de Ferrolterra y Eume a Ordes, así como los concellos de Laracha, Carral, Ortigueira, Cerdido y Mañón, por lo que los proyectos subvencionarles deberán localizarse y generar actividad económica sostenible a medio y largo plazo.

Por su parte, Lorenzana aseguró que “non estamos aquí para falar de peches, senón de aperturas, de novos proxectos nestas comarcas”, agradeciendo al mismo tiempo a los trabajadores que “foron quen de converter estas dúas comarcas e todas as áreas de influencia nunhas zonas industriais de primeiro nivel en toda España”.

La conselleira manifestó su deseo de que estas ayudas, “xunto con todo o traballo que estamos facendo os propios empresarios, os traballadores e a administración” consigan que esta zona de Galicia, absolutamente industrial, continúe siéndolo.

Durante las jornadas, tres empresarios expusieron lo que el apoyo de los fondos supone en su realidad y el impacto en el crecimiento de los negocios.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Santa Mariña Feira de Nadal

Mercadillo de San Valentín en el local social de O Lago en Doniños
Redacción
El ideal gallego

Espazo Branco organiza una nueva sesión de “mindfulness” con vermú en su sede de Ferrol
Redacción
Selfie bajo la lluvia de Leire Urzaiz y Tania Llasera

Tortilla en O Puntal y licor café en O Mesón: el paso de Tania Llasera por Cedeira y Valdoviño
Marta Corral
La jornada de este viernes se celebró en el Edificio Social de Ferrol

Las futuras profesionales de la atención a la dependencia se acercan a los servicios reales del Concello de Ferrol
Redacción