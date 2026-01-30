As Pontes presta apoyo a las familias con su programa de atención socioeducativa

Sesión del programa municipal pontés Concello

El Ayuntamiento de As Pontes reafirma su apuesta por el bienestar de las familias del municipio mediante la consolidación de su programa de atención socioeducativa. La iniciativa, impulsada desde la Concejalía de Benestar Social y con la colaboración de los centros educativos, busca ser una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de la vecindad, ofreciendo recursos para el desarrollo emocional, social y académico de la infancia y la juventud.

Así, el proyecto abarca ámbitos diferentes, que van desde lo cultural y relacional hasta lo puramente académico. “Este enfoque permite previr situacións de risco, fortalecer as habilidades das familias para afrontar desafíos e garantir que todos os menores poidan acceder a oportunidades educativas e de desenvolvemento en igualdade”, aseveran desde el ejecutivo local. La edila Tania Pardo, aseguró en este sentido que el programa “consolidouse como un recurso fundamental para apoiar aos pais e nais e á rapazada das Pontes, adaptándose ás súas necesidades ao longo do tempo”.

Apartados

La estructura de esta propuesta municipal se divide en dos grandes áreas de intervención. La primera, denominada Reforzo Educativo, está dirigida a escolares de entre seis y 17 años. Así, durante el presente curso, 23 alumnos y alumnas buscarán no solamente una mejora curricular, sino también el fomento de su autonomía, autoestima y la responsabilidad personal.

El segundo de los pilares, Espazo en Familia, es un recurso destinado a los progenitores. Por medio de tutorías personalizadas y sesiones grupales guiadas por expertos, se ofrecerán a los participantes herramientas para la resolución positiva de conflictos, trabajando en cuestiones como la comunicación asertiva en el hogar. Además del trabajo específico con las familias, el programa incluye una propuesta educativa en los propios centros, adaptada a cada una de las etapas escolares. “Esta iniciativa é un exemplo do compromiso do gobierno municipal co benestar e coa igualdade de oportunidades para toda a poboación”, remarcó Pardo.