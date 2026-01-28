Más de 7.000 euros en premios en el Entroido pontés

Imagen de archivo del Desfile de Entroido de As Pontes Jorge Meis

El Concello de As Pontes abre este miércoles el plazo de inscripción para participar en el Desfile de Entroido 2026, una cita que se celebrará el martes 17 de febrero repartiendo entre las personas participantes más de 7.000 euros en premios en las diversas categorías: individuales, parejas, tríos, grupos, centros educativos y carrozas, tanto de mayores como infantiles.

Se trata de un evento abierto a la participación de quienes lo deseen y se ciñan a la normativa recogida en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La cabalgata carnavalesca saldrá a las 17.00 horas de la calle Monte Caxado para recorrer las vías principales de la villa hasta el patio del colegio de Santa María, donde se entregarán los galardones al finalizar el itinerario.

Cuantías

En la categoría de grupos se contemplan dotaciones económicas de hasta 700 euros para los colectivos de más de una decena de componentes, mientras que las carrozas repartirán 850, 675 y 550 en sus tres primeros puestos. En cuanto a centros educativos ponteses, se llevará el primero la cuantía de 400 euros en reconocimiento al trabajo colectivo.

En el apartado de personas adultas se dividen en cantidades de hasta 225 en parejas o trío y 100 en individual, los mismos que en el caso infantil, donde además se promueve una “dotación especial” para quienes tengan menos de 6 años.

Las inscripciones deben formalizarse en el Registro Xeral del Concello de As Pontes presencialmente o de forma telemática a través de la sede electrónica municipal, desde el día siguiente de la publicación de las bases en el BOP y hasta el lunes 16 de febrero, un día antes de la celebración del Desfile, a las 12.00 horas.

Desde el Consistorio animan a la vecindad, colectivos, colegios e institutos a participar “nun dos eventos máis destacados do Entroido, que combina creatividade, tradición e participación cidadá”, exponen.