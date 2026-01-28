La Diputación licita el concurso de ideas para la Casa de Acompañamento Pardo Bazán

Visita del presidente de la Diputación y alcalde pontés a las instalaciones del antiguo colegio Cedida

La Diputación de A Coruña publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el concurso de ideas para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la codirección de la obra, de la futura Casa de Acompañamento ás Persoas Maiores (CAM) de As Pontes, una iniciativa pionera en el modelo de atención residencial en la provincia coruñesa y que llevará el nombre de Emilia Pardo Bazán, conservando la denominación de la calle y el colegio en cuyos terrenos se construirá.

La documentación podrá entregarse hasta el 12 de marzo y el importe de licitación del contrato de redacción asciende a 253.673 euros, mientras que la cuantía total que se invertirá será de 5.234.792 euros, IVA incluido.

El solar sobre el que se edificará tiene una superficie de 6.680 metros cuadrados y una vez levantado el complejo será la primera de las tres CAM que la Diputación tiene previsto poner en marcha, junto a las de Rianxo y Ordes, y supondrá el inicio de “un cambio profundo na forma de entender os coidados ás persoas maiores, apostando por un modelo máis humano, máis próximo e que pon ás persoas no centro”, valoró el alcalde pontés y presidente provincial, Valentín González Formoso.

Añadió además que, en estos casos, “non falamos de grandes residencias masificadas, senón de fogares, de espazos pensados para vivir con dignidade, autonomía e acompañamento, mantendo os vínculos coa contorna e coa comunidade”.

En este caso, el Pardo Bazán tendrá capacidad para 59 personas residentes y se organizará en cuatro unidades de convivencia, concebidas como pequeños núcleos independientes que reproducirán un ambiente doméstico y alejado de la estética hospitalaria, precisan.

Como en casa

Así, según se especifica en los pliegos, tendrá cada unidad sala de estar, comedor y cocina propios, “fomentando a vida en común e a continuidade dos hábitos cotiáns das persoas residentes”, apuntan. En cuanto a las habitaciones, habrá tanto individuales como dobles, todas ellas dotadas con baños accesibles.

El complejo buscará el bienestar de las personas residentes Cedida

“Este modelo garante unha atención máis personalizada, respectuosa cos ritmos e preferencias de cada persoa, e responde mellor ao que hoxe demandan os maiores e as súas familias”, analizó González Formoso, avanzando que el concurso de ideas permitirá seleccionar una propuesta arquitectónica que dé respuesta tanto a los requisitos técnicos como a la filosofía social del proyecto, poniendo por delante conceptos como la accesibilidad universal, la sostenibilidad, la eficiencia energética y el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente, así como la creación de rincones cálidos y reconocibles como hogares para las personas residentes.