As Pontes

Condena en As Pontes por la “destrucción programada dun patrimonio de alto valor”

La Plataforma para a defensa do Patrimonio industrial de As Pontes demanda una sesión plenaria extraordinaria en el Concello

Redacción
28/01/2026 19:40
Imagen de archivo de la central a pleno rendimiento
L.P.
La Plataforma para a defensa do Patrimonio industrial de As Pontes puso de manifiesto su desacuerdo con las obras de desmantelamiento que se están llevando a cabo en la Central Térmica.

Aseguran que existen informes técnicos “que acreditan de forma inequívoca o valor patrimonial do conxunto” y que la ejecución de las mismas supone la “destrucción programada dun patrimonio público de alto valor”.

De hecho, este mismo jueves 29, en torno a las 11.00 horas, registrarán en la Casa Consistorial de municipio la solicitud de convocatoria inmediata de un pleno extraordinario con el objetivo de “instar á Xunta e a Patrimonio que resolvan, de maneira inmediata, as solicitudes de incoación de Ben de Interese Cultural presentadas pola Plataforma, así como a construcción dunha comisión técnica”, explican desde el colectivo.

Non imos permitir que se execute unha decisión irreversible sen avalación ténica, sen debate público e sen esgotar alternativas de conservación que a propia lexislación contempla”, avanza la entidad.

Con todo, recuerdan que mantienen la mano tendida al diálogo, pero “non imos asistir en silencio á desaparición dun patrimonio da cidadanía”.

