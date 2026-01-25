Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

Jornada de presentación de la Oficina Acelera Pyme de ITG en el polígono Penapurreira de As Pontes

Será el próximo jueves día 29 entre las 10.00 y las 11.30 horas

Redacción
25/01/2026 22:15
Acceso al polígono
AEIG
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El polígono industrial Penapurrerira, en el municipio de As Pontes, acogerá el próximo jueves día 29 entre las 10.00 y las 11.30 la presentación de una Oficina Acelera Pyme de ITG, un espacio creado para impulsar la digitalización de los negocios locales. 

La jornada está dirigida a pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores. Aquellos interesados en participar en esta propuesta podrán anotarse en su página web.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Lucas y su compañera humana, Sara Duarte, en uno de los fotogramas

Lucas, el “dogfluencer” de Boiro, protagoniza la campaña turística de la Mancomunidade de Ferrol
Redacción
Al finalizar la celebración en Ares hubo posado familiar en el altar

Las mascotas vuelven a misa en Ares y Fene para recibir la bendición de San Antón
Marta Corral
La marcha, a pesar del tiempo, fue concurrida

Más Cuidados y Naronkan organizaron una “candaina” con 25 voluntarios y 20 perros
Redacción
El conservatorio de As Pontes recibiría la máxima cuantía

Cerca de 50.000 euros para tres escuelas musicales de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal
Redacción