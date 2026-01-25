Jornada de presentación de la Oficina Acelera Pyme de ITG en el polígono Penapurreira de As Pontes

Acceso al polígono AEIG

El polígono industrial Penapurrerira, en el municipio de As Pontes, acogerá el próximo jueves día 29 entre las 10.00 y las 11.30 la presentación de una Oficina Acelera Pyme de ITG, un espacio creado para impulsar la digitalización de los negocios locales.

La jornada está dirigida a pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores. Aquellos interesados en participar en esta propuesta podrán anotarse en su página web.