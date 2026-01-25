Cerca de 50.000 euros para tres escuelas musicales de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal

El conservatorio de As Pontes recibiría la máxima cuantía Cedida

La Diputación de A Coruña incluye tres centros localizados en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal en la concesión provisional de las subvenciones destinadas al mantenimiento de conservatorios, escuelas municipales de música y de danza durante el ejercicio de este año. Entre los 473.750 euros que destinará en total la institución provincial, 48.750 se quedarían para dichas instalaciones.

Esta línea de ayudas se repartirá en 31 subvenciones, que se concederán al mismo número de Concellos, con el objetivo de apoyar el funcionamiento ordinario de sus centros educativos y culturales al mismo tiempo que se fomenta la formación musical.

Siguiendo un orden descendente en las ayudas concedidas provisionalmente, el Ayuntamiento de As Pontes recibiría para su Conservatorio Profesional de Música la cuantía máxima, 25.000 euros, una cifra que solo se destina a cinco Concellos de la lista.

A continuación figuran los municipios de Mugardos y Ortigueira, con un total de 11.250 y 12.500 euros, respectivamente, para dedicar a sus escuelas municipales de música.

“Neste tipo de centros fórmanse cada ano centos de nenos, nenas, mozos e mozas que atopan na música e na danza unha ferramenta educativa, cultural e tamén de desen­volvemento persoal ou incluso unha vocación profesional”, subrayó el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacando que “é unha enorme satisfacción comprobar como mesmo nos concellos máis pequenos existe unha elevada demanda das escolas e conservatorios de música e un compromiso firme coa formación artística de calidade”.