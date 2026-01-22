As Pontes inicia la mejora de la calle Anduriñas, con una inversión de 223.349 euros

Operarios y maquinaria en el vial pontés Concello

El Consistorio de As Pontes ha iniciado los trabajos de reforma de la calle Anduriñas, una intervención urbanística destinada a modernizar las infraestructuras y la pavimentación de la zona. La obra cuenta con un presupuesto de 223.349 euros, una cuantía que será financiada íntegramente con fondos procedentes de la Diputación de A Coruña. Este proyecto no solo se centra en el citado vial, sino que también incluye, como actuación complementaria, el traslado de la marquesina actual hacia la calle Camelias.

En concreto, la intervención supondrá la renovación completa del área para garantizar la seguridad y la accesibilidad universal. Para ello, se implantará una plataforma única que eliminará los desniveles entre la acera y la calzada, igualando la cota de toda la calle. Esta transformación llevará aparejada una reorganización del tráfico, que pasará a ser de sentido único, manteniendo una línea de aparcamiento en el margen derecho según el sentido de la marcha. Visualmente, el espacio quedará delimitado por el tipo de material. En este sentido, se instalarán baldosas de hormigón prefabricado en las zonas peatonales, mientras que el carril para vehículos se construirá con losas de hormigón resistentes al tráfico rodado.

La actuación supondrá también la actualización de los servicios básicos –saneamiento y aguas residuales y pluviales– y la renovación del alumbrado público mediante la colocación de nuevas luminarias con tecnología LED.

La intervención culminará con la dotación de nuevo mobiliario urbano, incluyendo la instalación de bancos, papeleras y elementos de jardinería, así como la actualización de toda la señalización vertical y horizontal. Ante el despliegue de maquinaria y operarios, el Concello apela a la colaboración ciudadana y pide disculpas anticipadas por las molestias que pueda provocar el desarrollo de los trabajos.