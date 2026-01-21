As Pontes construirá un nuevo módulo de nichos en el cementerio de Os Alimpadoiros

Vista aérea del camposanto pontés Concello

As Pontes ha iniciado la contratación de las obras para levantar un nuevo módulo de nichos en el cementerio de Os Alimpadoiros. El presupuesto para los trabajos asciende a 92.000 euros y la intervención supondrá la edificación de 96 sepulcros y 32 columbarios, distribuidos en tres alturas, “un sistema amplamente implantado e aceptado pola veciñanza”, expone el ejecutivo local.

El Consistorio apunta que las tareas se ejecutarán mediante un sistema de hormigón armado, realizado in situ mediante moldes prefabricados. “Isto permitirá unha execución rápida, cun custo contido e cunha alta durabilidade”, afirma el gobierno pontés, añadiendo que este método “garante unha estrutura monolítica, de gran resistencia e totalmente hermética, evitando filtracións de lixivados, emisión de gases e problemas de humidades, cumprindo así cos requisitos sanitarios e embientais esixidos”.

El proyecto incluye, asimismo, la ejecución de una cimentación –mediante losa de hormigón armado–, la conexión del módulo a la red de saneamiento ya existente, la instalación de sistemas de evacuación de aguas y la construcción de una cubierta de pizarra natural “que permitirá a súa integración estética”.