As Pontes licita los trabajos para mejorar la seguridad vial en el núcleo rural de O Paraño

El Consistorio de As Pontes se encuentra inmerso en el proceso de contratación de las obras de mejora de la seguridad vial en O Paraño, unas tareas que cuentan con un presupuesto de 109.346,76 euros y que se sufragarán con cargo a fondos provinciales.

El proyecto en licitación pretende rehabilitar la calzada que da acceso a las viviendas, con el objetivo de aumentar la comodidad en el tránsito en este núcleo rural, tanto de vehículos como de peatones.

Para ello, se prevé una rebaja de la rasante del vial –dejándola por debajo de las entradas a los hogares–, el perfilado de los márgenes y cunetas, la ejecución de un nuevo firme –de zahorra artificial y hormigón bituminoso– y la instalación de una franja peatonal también de hormigón frente a las casas, “que alertará da posible presenza de peóns”, explica el ejecutivo local. Los trabajos incluyen, además, la instalación de reductores de velocidad, la canalización de las redes de pluviales, así como la reposición de los servicios de abastecimiento y eléctrico.

La administración local sostiene que esta actuación se enmarca en su compromiso “coa mellora das infraestruturas viarias e a calidade de vida nos núcleos rurais do municipio, dando prioridade á seguridade dos veciños e veciñas”.