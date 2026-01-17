Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

As Pontes licita los trabajos para mejorar la seguridad vial en el núcleo rural de O Paraño

El proyecto cuenta con una inversión de más de 109.000 euros

Redacción
17/01/2026 17:17
Zona de intervención
Zona de intervención
Concello
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Consistorio de As Pontes se encuentra inmerso en el proceso de contratación de las obras de mejora de la seguridad vial en O Paraño, unas tareas que cuentan con un presupuesto de 109.346,76 euros y que se sufragarán con cargo a fondos provinciales.

El proyecto en licitación pretende rehabilitar la calzada que da acceso a las viviendas, con el objetivo de aumentar la comodidad en el tránsito en este núcleo rural, tanto de vehículos como de peatones.

Un gaiteiro y una pandereteira protagonizan la obra, plagada de guiños a la cultura pontesa

As Pontes, en el mapa del arte urbano: su mural compite por ser el mejor del mundo de 2025

Más información

Para ello, se prevé una rebaja de la rasante del vial –dejándola por debajo de las entradas a los hogares–, el perfilado de los márgenes y cunetas, la ejecución de un nuevo firme –de zahorra artificial y hormigón bituminoso– y la instalación de una franja peatonal también de hormigón frente a las casas, “que alertará da posible presenza de peóns”, explica el ejecutivo local. Los trabajos incluyen, además, la instalación de reductores de velocidad, la canalización de las redes de pluviales, así como la reposición de los servicios de abastecimiento y eléctrico.

La administración local sostiene que esta actuación se enmarca en su compromiso “coa mellora das infraestruturas viarias e a calidade de vida nos núcleos rurais do municipio, dando prioridade á seguridade dos veciños e veciñas”.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Abiertas las inscripciones para participar en la Fiesta de las Pepitas
Montse Fernández
Cabanas depósito de aguas de Pedra do Couto

Cabanas finaliza la puesta a punto de la red de agua entre Pedra do Couto y Vilar do Colo
Redacción
Desfile de comparsas en Fene el pasado 2025

Fene se prepara para el “aluvión” de comparsas el Miércoles de Ceniza
Verónica Vázquez
Pesqueros en el puerto cedeirés este mes de enero

Cedeira cierra filas con el sector pesquero ante el nuevo control europeo
Verónica Vázquez