El POS social permite a los Concellos menguar sus aportaciones directas al SAF

La atención a los mayores es una prioridad municipal

Si en días pasados Concellos como Narón u Ortigueira dieron el visto bueno en sus plenos al destino de los fondos del POS Adicional de la Diputación, dirigiéndolo a fines sociales y especialmente al Servicio de Axuda no Fogar, la misma tónica se ha ido sucediendo estos días en buena parte de los Ayuntamientos de la comarca.

El Consistorio de As Pontes aprobó esta semana el fin de los 162.792 euros provinciales, que se distribuirán en tres ámbitos: personal, ayudas de emergencia social y Servizo de Axuda no Fogar –SAF– en la modalidad de dependencia.

A la primera línea se destinarán 40.039,52 euros, que permitirán el contrato de una trabajadora social. El SAF se llevará 112.753,10 euros de estos fondos, lo que permitirá hacer frente al incremento de costes del servicio y asegurar la continuidad de las horas de atención que el Concello ya tiene concedidas.

Finalmente, 10.000 euros serán para la ampliación de ayudas de emergencia social.

También en Valdoviño los 90.400 euros del programa provincial contribuirán a financiar el Servizo de Axuda no Fogar en la modalidad de libre concurrencia y gastos de personal del departamento de Servizos Sociais. Se dirige una partida de 50.400 euros al SAF, lo que reduce la aportación municipal que se hace cada año al servicio, 22.000 a financiar parte de los costes del contrato de la educadora social y 18.000 euros al contrato de la auxiliar administrativa.

En San Sadurniño, son 66.920,97 los euros del plan provincial que se reciben y que, en el caso de este concello, se dedicarán en parte al refuerzo de los servicios sociales, con un trabajador o trabajadora social, y en parte a la financiación de la cobertura de vacaciones, bajas o permisos de las auxiliares del Servicio de Axuda no Fogar.

También se aprovechará para la puesta en marcha del programa “Xuntanzas na eira” de envejecimiento activo.

El reparto de fondos se aprobó en el pleno por unanimidad de los tres grupos municipales, BNG, PP y PSOE.

Finalmente, en el caso del Concello de Cariño, el gasto social del POS+ 2026 supone una cuantía provincial de unos 50.000 euros, que permitirá, como explicó el ejecutivo local, cubrir los gastos derivados de la prestación de los servicios sociales municipales.

La principal finalidad será la mejora de la atención a las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio y, como novedad, este año se destinará parte de ese POS a la dotación de recursos materiales, como la adquisición de cuatro grúas y dos asientos giratorios de baño, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de las personas usuarias con mayo grado de dependencia, facilitando el trabajo del personal y mejorando la calidad del servicio prestado.

La alcaldesa, Ana María López, hizo hincapié en la apuesta por “una atención digna y adaptada a las necesidades reales de las personas más dependientes del municipio”.