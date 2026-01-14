Hispania Nostra alerta del riesgo de perder el patrimonio industrial de As Pontes

Alfonso Muñoz Cosme (en el centro) en su visita al municipio pontés C. Arias

El patrimonio industrial de As Pontes, recientemente incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra, se encuentra en una situación de riesgo. Así lo confirmó Alfonso Muñoz Cosme, arquitecto y doctor del Comité Científico de dicha entidad, tras una inspección técnica realizada esta semana a la antigua central térmica de la villa y a la zona minera. La visita, en la que tomaron parte representantes del Ayuntamiento y de la Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes, buscaba evaluar in situ el estado de conservación de estos bienes.

El experto subrayó durante su estancia en la villa la “gran significación” y “primera magnitud” que representa el conjunto, destacando elementos singulares como el parque de carbones y la chimenea principal.

Según Muñoz Cosme, la inclusión en la lista de patrimonio amenazado está justificada por las obras de desmantelamiento que se llevan actualmente a cabo en la central –de hecho, Endesa confirmó esta semana que la ejecución de estos trabajos supera ya el 25%–. “Me llevo la impresión de que es un patrimonio muy importante que cuenta con elementos que son únicos”, señaló el catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.

El desmantelamiento de la central de As Pontes supera el 25%, con el adiós definitivo al parque de carbones Más información

A su juicio, resulta “muy lógica” la demanda social de preservar estructuras icónicas —como las torres de refrigeración o la chimenea— para darles un nuevo uso cultural, recordando su papel como motor económico de la comarca durante décadas. “Es una instalación que ha significado una fuente de trabajo y riqueza; debe ser conservada en la medida de lo posible para seguir sirviendo para fines sociales y culturales”, añadió.

Identidad

El experto fundamenta esta defensa en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, así como en la carta internacional de Nizhny Tagil, que abogan por la protección de este tipo de bienes para comprender la historia contemporánea, e insta a las instituciones a buscar modelos de conservación que respeten el valor histórico de la villa pontesa. Por su parte, la Plataforma reiteró su llamamiento a la cooperación política para garantizar que la transición industrial no borre la identidad colectiva de As Pontes.