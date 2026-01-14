Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

Hispania Nostra alerta del riesgo de perder el patrimonio industrial de As Pontes

El miembro del Comité Científico de la Lista Roja de la entidad, Alfonso Muñoz, visitó esta semana la villa

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
14/01/2026 18:48
Alfonso Muñoz Cosme (en el centro) en su visita al municipio pontés
Alfonso Muñoz Cosme (en el centro) en su visita al municipio pontés
C. Arias
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El patrimonio industrial de As Pontes, recientemente incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra, se encuentra en una situación de riesgo. Así lo confirmó Alfonso Muñoz Cosme, arquitecto y doctor del Comité Científico de dicha entidad, tras una inspección técnica realizada esta semana a la antigua central térmica de la villa y a la zona minera. La visita, en la que tomaron parte representantes del Ayuntamiento y de la Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes, buscaba evaluar in situ el estado de conservación de estos bienes.

El experto subrayó durante su estancia en la villa la “gran significación” y “primera magnitud” que representa el conjunto, destacando elementos singulares como el parque de carbones y la chimenea principal.

Según Muñoz Cosme, la inclusión en la lista de patrimonio amenazado está justificada por las obras de desmantelamiento que se llevan actualmente a cabo en la central –de hecho, Endesa confirmó esta semana que la ejecución de estos trabajos supera ya el 25%–. “Me llevo la impresión de que es un patrimonio muy importante que cuenta con elementos que son únicos”, señaló el catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.

Imagen de archivo de los trabajos de desmantelamiento

El desmantelamiento de la central de As Pontes supera el 25%, con el adiós definitivo al parque de carbones

Más información

A su juicio, resulta “muy lógica” la demanda social de preservar estructuras icónicas —como las torres de refrigeración o la chimenea— para darles un nuevo uso cultural, recordando su papel como motor económico de la comarca durante décadas. “Es una instalación que ha significado una fuente de trabajo y riqueza; debe ser conservada en la medida de lo posible para seguir sirviendo para fines sociales y culturales”, añadió.

Identidad

El experto fundamenta esta defensa en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, así como en la carta internacional de Nizhny Tagil, que abogan por la protección de este tipo de bienes para comprender la historia contemporánea, e insta a las instituciones a buscar modelos de conservación que respeten el valor histórico de la villa pontesa. Por su parte, la Plataforma reiteró su llamamiento a la cooperación política para garantizar que la transición industrial no borre la identidad colectiva de As Pontes.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Díaz fue segundo en 3.000 metros con mejor marca personal

Quinta plaza para los veteranos naroneses en la Copa autonómica
Redacción
Gómez, a la derecha, en el cajón del trofeo

Lara Fernández, duodécima en el Estatal de ciclocross
Redacción
El equipo eumés no consiguio romper el duelo

Sin puntos para el Pontedeume en el último segundo y traspié para un Narón que se aleja
Redacción
La delegación naronesa fue séptima

Gran papel de Náutico Narón y Natación Ferrol en el Gallego máster
Redacción