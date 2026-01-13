Nueva vida para el antiguo economato del Poboado das Veigas de As Pontes

Los andamios recubren por completo el inmueble, construido en 1958 Daniel Alexandre

Endesa ha dado un paso decisivo para consolidar su presencia tecnológica e industrial en As Pontes más allá del cierre de la central térmica. La compañía inició en el último trimestre de 2025 los trabajos de rehabilitación integral del antiguo economato del Poboado das Veigas, un inmueble con un fuerte carácter histórico y social en la localidad que, tras una inversión de 1,5 millones de euros, se transformará en la nueva sede del Centro Tecnológico de Generación Eléctrica (CTGE), “asegurando así la continuidad en la villa de un recurso estratégico para la compañía y para el grupo ENEL a escala global”, exponen desde Endesa.

Las obras, que se iniciaron el pasado 17 de octubre, avanzan a buen ritmo, “según el calendario previsto”. En este sentido, se prevé que la reforma del edificio finalice en el segundo semestre de este año 2026, “momento a partir del cual comenzará el traslado progresivo” del equipo de especialistas que, desde 2008, operaba desde las dependencias de la central térmica –actualmente en proceso de desmantelamiento–.

Fuentes de la compañía señalan que este movimiento garantizará el mantenimiento de una veintena de puestos de trabajo de perfil científico y técnico, “que prestan soporte a todas las tecnologías de generación eléctrica del grupo, tanto renovables como convencionales”.

Referencia internacional

Así las cosas, el personal del CTGE seguirá desarrollando desde As Pontes análisis y estudios avanzados en “ámbitos clave” para la operación y el mantenimiento de las centrales de generación. En este sentido, desde Endesa apuntan a áreas como la metalurgia y caracterización de materiales; lubricación y tribología; análisis de aguas y procesos ambientales; combustión, aceites y grasas minerales o cromatografía, microscopía y diagnóstico de fallos.

“Los informes emitidos por el Centro son utilizados por equipos de ENEL de varios países como herramienta para resolver problemas complejos, optimizar procesos, justificar inversiones o determinar causas de raíz de incidencias ténicas”, explican fuentes de la compañía, añadiendo que su permanencia en la villa pontesa “refuerza el papel del municipio dentro de la estructura de innovación y soporte tecnológico del grupo eléctrico”.

Patrimonio y eficiencia

En lo referido al proyecto arquitectónico, la intervención actualmente en curso respetará la estética tradicional del Poboado das Veigas, “tal y como establece la normativa urbanística local”. Cabe recordar que el inmueble se edificó en 1958, encargado por la Empresa Nacional Calvo Sotelo (Encaso), y funcionó como economato hasta 1999 y, posteriormente, como supermercado hasta 2023.

Se trata de un edificio de unos 1.424 metros cuadrados construidos, repartidos en dos plantas: la baja, de 1.220 metros cuadrados y la primera planta, de unos 204. En cuanto a la urbanización exterior, el inmueble posee una gran zona libre circundante y otra destinada a aparcamiento. Los trabajos de Endesa para convertirlo en la sede del CTGE implican la renovación completa de la envolvente y la cubierta de pizarra. También la sustitución de las carpinterías y la mejora de la eficiencia energética –con la instalación, entre otras cuestiones, de sistemas de climatización y ventilación “de alta calidad”–. Las obras tendrán en cuenta, asimismo, cuestiones como la accesibilidad.

El nuevo Centro ocupará unos 1.000 metros cuadrados de superficie útil, albergando laboratorios especializados, zonas de ensayos y espacios de trabajo. Además, se habilitarán un total de cinco despachos, vestuarios y office, así como una sala de reuniones.

“La continuidad del Centro Tecnológico en As Pontes supone la recuperación de un edificio histórico en el corazón de la villa”, exponen desde la compañía, añadiendo que también implica “el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Endesa dentro del plan Futur-e, manteniendo en el municipio un activo estratégico más allá del cierre de la central térmica”, remarcan.