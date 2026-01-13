El desmantelamiento de la central de As Pontes supera el 25%, con el adiós definitivo al parque de carbones

Imagen de archivo de los trabajos de desmantelamiento Daniel Alexandre

Los trabajos de desmantelamiento de la central térmica de As Pontes, encargados a la empresa vizcaína Lezama y con una inversión de 55,5 millones de euros, continúan avanzando según el cronograma previsto. Así las cosas, cinco meses después de que se anunciase que la voladura de las icónicas torres de refrigeración se llevaría a cabo en el segundo semestre de este 2026 –así lo avanzaba Endesa durante un acto en las instalaciones, en julio del pasado año–, los datos actualizados al término de noviembre cifran el avance de estas tareas en el 25,5% de la ejecución global.

El pasado verano, las actuaciones se centraban en la limpieza y descalorifugado, habiéndose iniciado en estos momentos las intervenciones planificadas en todas las áreas de la central.

La voladura de las torres de la central de As Pontes comenzará en 2026 Más información

Como hitos relevantes, desde Endesa remarcan que el desarme del parque de carbones de Saa se ha completado al 98%. Los operarios realizaron a finales de 2025 los últimos remates en la parcela, en la que ENCE creará una bioplanta de producción de fibra reciclada.

Fuentes de la compañía confirman también que se han desmantelado las máquinas de esta zona, además del absorbedor de desulfuración de la Fase 2 y la planta de limpieza de aguas asociada a este proceso.

Dos informes favorables para que la chimenea de As Pontes sea declarada Bien de Interés Cultural Más información

En cuanto a las torres de refrigeración, la firma vasca ha retirado ya el 80% de los rellenos de estas estructuras, un paso imprescindible para su futura voladura.

Otro de los procesos culminados es el desarme de los precipitadores electrostáticos y los conductos de salida de humos de la caldera, así como el de los equipos de premolienda de carbón de los cuatro grupos. Endesa confirma, asimismo, que a cierre de noviembre del pasado ejercicio se había iniciado ya el desmantelamiento de los equipos auxiliares de las cuatro turbinas –y de los sistemas eléctricos de las mismas–.

Residuos y empleo

Cabe recordar que los trabajos de desmantelamiento en la central térmica pontesa generarán, a su término, un total de 389.350 toneladas de residuos, siendo el 90% de ellos valorizados. De dicha cantidad, 1.246 toneladas corresponderán a desechos peligrosos, fundamentalmente amianto.

Fuentes de la compañía eléctrica exponen que desde el comienzo de las actuaciones, se ha contratado a 268 operarios, estando actualmente implicados en el proyecto un total de 160 personas.