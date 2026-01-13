Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

El desmantelamiento de la central de As Pontes supera el 25%, con el adiós definitivo al parque de carbones

La compañía vasca Lezama ha retirado ya el 80% de los rellenos de las cuatro torres de refrigeración

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
13/01/2026 22:00
Imagen de archivo de los trabajos de desmantelamiento
Imagen de archivo de los trabajos de desmantelamiento
Daniel Alexandre
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Los trabajos de desmantelamiento de la central térmica de As Pontes, encargados a la empresa vizcaína Lezama y con una inversión de 55,5 millones de euros, continúan avanzando según el cronograma previsto. Así las cosas, cinco meses después de que se anunciase que la voladura de las icónicas torres de refrigeración se llevaría a cabo en el segundo semestre de este 2026 –así lo avanzaba Endesa durante un acto en las instalaciones, en julio del pasado año–, los datos actualizados al término de noviembre cifran el avance de estas tareas en el 25,5% de la ejecución global.

El pasado verano, las actuaciones se centraban en la limpieza y descalorifugado, habiéndose iniciado en estos momentos las intervenciones planificadas en todas las áreas de la central.

La voladura de las torres de la central de As Pontes comenzará en 2026

Más información

Como hitos relevantes, desde Endesa remarcan que el desarme del parque de carbones de Saa se ha completado al 98%. Los operarios realizaron a finales de 2025 los últimos remates en la parcela, en la que ENCE creará una bioplanta de producción de fibra reciclada.

Fuentes de la compañía confirman también que se han desmantelado las máquinas de esta zona, además del absorbedor de desulfuración de la Fase 2 y la planta de limpieza de aguas asociada a este proceso.

Imagen de archivo de la chimenea en funcionamiento

Dos informes favorables para que la chimenea de As Pontes sea declarada Bien de Interés Cultural

Más información

En cuanto a las torres de refrigeración, la firma vasca ha retirado ya el 80% de los rellenos de estas estructuras, un paso imprescindible para su futura voladura.

Otro de los procesos culminados es el desarme de los precipitadores electrostáticos y los conductos de salida de humos de la caldera, así como el de los equipos de premolienda de carbón de los cuatro grupos. Endesa confirma, asimismo, que a cierre de noviembre del pasado ejercicio se había iniciado ya el desmantelamiento de los equipos auxiliares de las cuatro turbinas –y de los sistemas eléctricos de las mismas–.

Residuos y empleo

Cabe recordar que los trabajos de desmantelamiento en la central térmica pontesa generarán, a su término, un total de 389.350 toneladas de residuos, siendo el 90% de ellos valorizados. De dicha cantidad, 1.246 toneladas corresponderán a desechos peligrosos, fundamentalmente amianto.

Fuentes de la compañía eléctrica exponen que desde el comienzo de las actuaciones, se ha contratado a 268 operarios, estando actualmente implicados en el proyecto un total de 160 personas.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

fruteria tenreiro naron

Un total de 14 proyectos liderados por mujeres en la comarca reciben ayudas de la Xunta
Redacción
La Xunta trabaja en la repotenciación de varios parques

Los ingenieros industriales instan a “acelerar” la consolidación de energías renovables
Redacción
casa en ruinas que hace esquina entre gregorio baudot atocha y sol

El gobierno local da un nuevo paso en la eliminación del tapón de Gregorio Baudot
Redacción
La Diputación hace entrega de un vehículo a Afal

La Diputación entrega a AFAL un vehículo adaptado de nueve plazas
Montse Fernández