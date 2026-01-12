Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

El Ayuntamiento de As Pontes licita el proyecto de reforma de la calle Casilla, por 205.000 euros

Con esta actuación se busca optimizar la pavimentación peatonal, entre otros objetivos

Redacción
12/01/2026 21:33
Las obras afectan a la zona de A Casilla
Las obras afectan a la zona de A Casilla
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Una inversión de 205.000 euros, con cargo a la Diputación de A Coruña permitirá mejorar la calle Casilla del concello de As Pontes, cuyas obras se encuentran actualmente en fase de licitación, como informó ayer la administración local.

Con esta actuación se busca optimizar la pavimentación peatonal, renovar las redes de alumbrado y recogida de pluviales, además de mejorar la seguridad y la accesibilidad del viario.

El ámbito de actuación abarca el tramo que va desde el cruce con la calle Eduardo Pondal, en el margen derecho, y desde la estación de servicio, en el izquierdo, hasta la confluencia con la avenida de As Veigas.

El proyecto contempla la demolición de las aceras existentes y la ejecución de una nueva pavimentación, adaptada a criterios de accesibilidad universal, con señalización táctil y visual en zonas de riesgo o cambios de nivel.

Además, se renovará completamente la red de recogida de pluviales mediante colectores y sumideros prefabricados, y se sustituirá el alumbrado público por una instalación soterrada con farolas LED de alta eficiencia, garantizando una iluminación óptima tanto de la calzada como de las aceras.

Como complemento, se instalará nuevo mobiliario urbano en la zona de la estación de servicio, con dos marquesinas, un banco y una papelera, y se actualizará la señalización vertical y horizontal.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El doctor Pedro Reimunde, neurocirujano y cirujano de columna en el Ribera Juan Cardona

“La cirugía endoscópica de columna presenta menos complicaciones y permite recuperaciones postquirúrgicas más rápidas”
Redacción
Un momento del duelo entre la formación valexa y el Victoria

O Val rasca un importante punto ante un Dubra rival directo
Redacción
Ateneo expo de Lucía Bouza

O Ateneo Ferrolán recupera a actividade cun recital, exposicións e cunha xunta directiva renovada
Redacción
A obra de Jose Padilla interprétana Laura Calero e Micaela Portillo

A Deputación estreou en Neda a súa proposta contra o bullying, usando a cultura de ferramenta
Redacción