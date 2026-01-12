El Ayuntamiento de As Pontes licita el proyecto de reforma de la calle Casilla, por 205.000 euros

Las obras afectan a la zona de A Casilla Cedida

Una inversión de 205.000 euros, con cargo a la Diputación de A Coruña permitirá mejorar la calle Casilla del concello de As Pontes, cuyas obras se encuentran actualmente en fase de licitación, como informó ayer la administración local.

Con esta actuación se busca optimizar la pavimentación peatonal, renovar las redes de alumbrado y recogida de pluviales, además de mejorar la seguridad y la accesibilidad del viario.

El ámbito de actuación abarca el tramo que va desde el cruce con la calle Eduardo Pondal, en el margen derecho, y desde la estación de servicio, en el izquierdo, hasta la confluencia con la avenida de As Veigas.

El proyecto contempla la demolición de las aceras existentes y la ejecución de una nueva pavimentación, adaptada a criterios de accesibilidad universal, con señalización táctil y visual en zonas de riesgo o cambios de nivel.

Además, se renovará completamente la red de recogida de pluviales mediante colectores y sumideros prefabricados, y se sustituirá el alumbrado público por una instalación soterrada con farolas LED de alta eficiencia, garantizando una iluminación óptima tanto de la calzada como de las aceras.

Como complemento, se instalará nuevo mobiliario urbano en la zona de la estación de servicio, con dos marquesinas, un banco y una papelera, y se actualizará la señalización vertical y horizontal.