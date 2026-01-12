As Pontes, en el mapa del arte urbano: su mural compite por ser el mejor del mundo de 2025

Un gaiteiro y una pandereteira protagonizan la obra, plagada de guiños a la cultura pontesa Cedida

As Pontes busca coronarse en el olimpo del arte urbano internacional. El mural que preside desde el pasado verano la Praza do Carme, obra del artista vigués Delio Rodríguez, ha sido seleccionado oficialmente por la reconocida plataforma Street Art Cities para convertirse en el mejor mural del mundo de 2025. La intervención, enmarcada en el programa municipal As Pontes enPezas –un proyecto de transformación ambiental y participación ciudadana que nació en 2017–, compite ahora con obras de gran formato de todo el planeta y las votaciones están abiertas hasta el próximo 31 de enero.

Esta nominación no solo reconoce la destreza técnica de Rodríguez, sino que pone en valor una singularidad del municipio pontés: es el único concello del interior de Galicia que rinde culto a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, con una devoción que se remonta a 1741. En este sentido, la ubicación de la obra no es casual. Ocupa la medianera del grupo de viviendas Calvo Sotelo, justo enfrente de la capilla en donde se celebra la procesión y donde se crean las alfombras florales.

A la hora de abordar el diseño, Delio Rodríguez optó por alejarse de la iconografía puramente religiosa para incluir detalles lúdicos y festivos. “Queríamos representar ese ambiente de alegría popular, la fiesta donde la gente toma sus vinos y baila. La verbena gallega de toda la vida”, explica a preguntas de este Diario el artista vigués.

Para lograr esa verosimilitud, el proceso de documentación fue exhaustivo hasta retratar a los dos personajes que protagonizan el mural. Para ello, Rodríguez se basó en instantáneas antiguas. “El gaiteiro lo tomé de una foto de 1900 y poco. Me gustaba la posición que tenía y la colocación de los dedos”, revela. En cuanto a la figura femenina de la pandereteira, relata que “el traje es el regional de la zona”. Esta obra que aspira ahora a ser la mejor del mundo de 2025 está repleta de guiños a la identidad pontesa. En una esquina, casi como una firma “secreta” de la gastronomía local, aparecen los tradicionales mantecados y polvorones de As Pontes, acompañados de una botella de vino “sin etiqueta, un barrantes de casa, de toda la vida”, explica con humor el autor. Además, el diseño final incluyó otro de los iconos de estas fiestas: los fuegos artificiales.

Más allá de la estética, Rodríguez reflexiona sobre el impacto social que tienen este tipo de intervenciones en el urbanismo. “Siempre es mucho más bonito ver algo pintado y no gris, feo o con humedades. Ayuda mucho al entorno, a la calidad de vida, a la alegría del lugar”, afirma el vigués, que mantiene un buen recuerdo del proceso de creación. En este sentido, rememora que “la gente de As Pontes tiene un carácter muy amigable, muy lindo. Te sientes muy a gusto trabajando allí con ellos”.

El artista incide, además, en que cuando el arte conecta con la identidad local, el éxito es doble. “Cuando un mural tiene referencia con el lugar, con la gente... la población está contenta y se siente identificada. Ayuda a fortalecer el orgullo de pertenencia”, remarca.

Galicia, una potencia

La nominación de As Pontes no es un hecho aislado, sino la confirmación del “músculo” artístico de la Comunidad en el sector, convirtiéndose en una auténtica cantera de talento urbano, con nombres ya conocidos en Ferrolterra y que resuenan internacionalmente como Mon Devane, Lula Goce o Diego As. “Galicia es una buena cantera de muralistas. Hay buena calidad y mucha variedad de estilos”, expone Rodríguez, añadiendo que “en Italia me han hablado de artistas gallegos. Saben que aquí hay nivel”, incide.

Aunque reconoce la dificultad de ganar el primer premio debido al “caché” de algunos competidores, el artista vigués tiene claro el valor de esta candidatura para el municipio.

“Si uno llega a estar en el ranking de los primeros ya es una victoria. Quien gana en todo esto realmente es el pueblo, porque le ponen una ubicación en el mapa y la gente lo conoce un poco más y tiene ganas de ir”, asevera.

Así las cosas, hasta el 31 de enero los amantes del arte pueden emitir su voto a través de la web de Street Art Cities y hacer que el mural pontés se convierta en el mejor del mundo de 2025. Ferrolterra presume en la actualidad de dicho título, y es que la obra “El charanguista andino” que el chileno Cristóbal Persona pintó en el municipio de Fene fue reconocida en 2024.