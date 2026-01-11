El Reto Lector de As Pontes cumple 10 años proponiendo elegir 12 libros para 12 meses

La iniciativa acentúa el papel de la biblioteca Enrique Rivera Rouco como espacio referente en la cultura del municipio Cedida

Este año, el Reto Lector, que organiza el Concello de As Pontes a través de la biblioteca municipal Enrique Rivera Rouco, alcanza su décimo aniversario como una de las propuestas más destacadas del programa cultural local. La iniciativa, destinada a incentivar el hábito de leer tanto entre las personas usuarias del centro como para todos los vecinos y vecinas que sientan interés por el mundo literario, se dirige al público infantil y adulto, con propuestas separadas.

Todavía queda más de la mitad de enero para cumplir con la recomendación que realizan desde la organización, que aconsejan a los participantes organizar previamente el desafío, de manera que se lea un libro al mes. No obstante, la meta es completar 12 ejemplares que pertenezcan al fondo bibliográfico de la biblioteca municipal.

“Trátase dunha ferramenta clave para o fomento do hábito lector desde as idades máis temperás, xa que contribúe a espertar a curiosidade, a imaxinación e o pensamento crítico da rapazada, ao tempo que converte a lectura nunha actividade atractiva, lúdica e compartida”, valoró la concejala de Cultura, Lorena Tenreiro.

Aunque también existe una variante para los participantes de menor edad, que podrán inscribirse a partir de los 14 años (en cualquier caso, en la propia bilblioteca), los adultos son una parte fundamental del público objetivo, tal y como destacó la edila: “Ler non só é unha forma de lecer, senón tamén unha vía para a aprendizaxe continua, o benestar emocional e a participación cultural”, poniendo el foco en que “o Reto Lector axuda a manter vivo o vínculo coa biblioteca, a descubrir novos xéneros e autores e a crear comunidade arredor dos libros”.

Infantil

El desafío se estructura en categorías temáticas para facilitar la organización de los lectores y lectoras, que en el caso de los más pequeños incluye clasificaciones adaptadas a su público, incluyendo un libro de piratas, otro de emociones, un cómic, uno sobre igualdad, una biografía, alguno que tenga la tapa azul y uno firmado por Fina Casalderrey, entre otros ejemplos.

Además, en la sección infantil y también en la de los mayores se incluye un reto “bonus” para incentivar la lectura de un texto adaptado a una película, que proporcionará a sus voluntarios un regalo de dos pases de cine.

Adulto

Por otra parte, las personas adultas que participen se regirán por un calendario igualmente delimitado.

Así, en lo que queda de enero los lectores y lectoras deberán leer un libro que haya sido aclamado por la crítica, en febrero, uno ambientado en un pequeño negocio; en marzo, de temática feminista; en abril, de teatro y en mayo, uno editado por Galaxia.

Llegando al verano, en junio tocará leer un ejemplar de contenido relacionado con el colectivo LGTBI+, en julio, uno firmado por un autor de As Pontes; en agosto, otro que tenga la tapa azul; en septiembre, que verse sobre travesías literarias; en octubre, uno de los que se hayan tratadado en los clubes de lectura; en noviembre, un libro que haya obtenido el premio Pulitzer y en diciembre, de un autor ya fallecido.