As Pontes

La Xunta insiste en flexibilizar la formación para el empleo con la entidad Seara de As Pontes

El secretario xeral de Emprego informó de los programas que tiene la Xunta en marcha

Redacción
07/01/2026 20:31
La reunión se celebró ayer en Santiago
La reunión se celebró ayer en Santiago
Cedida/Xunta
El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, se reunió ayer con representantes de la asociación empresarial Seara, con sede en As Pontes pero de la que forman parte negocios de las tres comarcas de Ferrolterra, para trasladarles las medidas puestas en marcha por la Xunta para “afianzar o empredemento e o emprego nesa contorna”.

En ese sentido, Fernández habló sobre las características del programa ActivaVerde, para mejorar la empleabilidad y la recualificación profesional de las personas afectadas por el cierre de la central térmica, así como del Polo de Emprendemento –en las instalaciones de la Cámara de Comercio de A Coruña en la calle María, de Ferrol– o el programa Retorna de atracción de talento.

Además, el secretario xeral puso de relieve la necesidad de “avanzar na flexibilidade da formación para o emprego co gallo de adaptala ás demandas das empresas, para o que a Xunta está afondando na redefinición das propostas dirixidas tanto a desempregados como a ocupados”. Estas se están aprobando estas semanas y la idea es que se convoquen en 2027.

Fernández avanzó que la nueva orden única para autónomos estará dotada en 2026 con 41 millones

