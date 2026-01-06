El Niño sonríe de nuevo a la Bombonería, en As Pontes

Adrián, Alba y Amparo celebrando el premio en la puerta de la administración pontesa este martes Daniel Alexandre

Después de un Sorteo Extraordinario de Navidad que no dejó ni un premio en las comarcas, por fin El Niño ha dejado un pellizco del primer número, habiéndose vendido en As Pontes el 06703, que ha caído muy repartido por toda España.

La administración de la suerte volvió a ser, como en al menos otras dos ocasiones el 6 de enero, tanto de 2021 como del pasado 2024, la que está ubicada en la Praza do Hospital número 11 y es conocida como La Bombonería.

Propiedad de Amparo Bocelo y de su hijo, Adrián Vázquez, que despacha junto a su mujer, Alba Caneiro, confirman que se vendió un único décimo de ese número a través del sistema de máquina, con lo que la persona agraciada se embolsa 200.000 euros.

“Estamos nerviosos y felices” señalaba Adrián poco después de saber que este número se había vendido en su despacho y poco antes de que recibiesen la llamada de la Delegación de Loterías. “Estamos muy contentos y también los vecinos que se han acercado, desde que salió el número, al despacho”, indicó.