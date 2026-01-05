Mi cuenta

Diario de Ferrol

As Pontes

As Pontes estrenará este año 2026 su residencia de salud mental

El Concello indica que las obras avanzan “a buen ritmo” y anuncia también el inicio de la Casa de Acompañamento

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
05/01/2026 17:01
Avance de las obras de la nueva unidad de la residencia de mayores
Avance de las obras de la nueva unidad de la residencia de mayores
Cedida
Las obras de construcción de la residencia de salud mental (A Fraga) y la ampliación de la de mayores (A Magdalena) en As Pontes avanzan a buen ritmo. Así lo comunicó a finales de diciembre el alcalde, Valentín González Formoso, que anunció a través de sus redes sociales que ambas entrarán en funcionamiento este 2026 y que también comenzarán este ejercicio los trabajos de edificación de la futura Casa de Acompañamento en el antiguo colegio Pardo Bazán.

Cabe recordar que, en el primero de los casos, el proyecto sale adelante con el apoyo económico de la Diputación de A Coruña, después del acuerdo firmado con la Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal para hacer realidad esta Unidad Residencial, con la aportación de medio millón de euros.

Diputación destina 500.000 euros a una residencia de salud mental en As Pontes

Más información

Las instalaciones tendrán capacidad para 25 personas y estarán ubicadas en una finca del lugar de Feáns que ronda los 2.700 metros cuadrados. En términos totales, el proyecto supone una inversión de dos millones de euros –las obras están cofinanciadas, además, por la Xunta y el Concello– y se convertirá en el primer centro de estas características de Ferrolterra.

En cuanto a la ampliación de la nueva unidad de la residencia de mayores de A Magdalena, una vez culmine la actuación, se dispondrán de 40 plazas más, hasta ofertar un total de 96 –93 de residencia y tres de enfermería–. Los trabajos rondan los 1,7 millones de inversión y cuentan con financiación de los fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Estado actual del inmueble

As Pontes licita la demolición del antiguo colegio Pardo Bazán, futura Casa de Acompañamento

Más información

Por último, el regidor anunció el inicio de la actuación para edificar uno de los tres modelos residenciales que impulsa la Diputación y que se convertirá en el primer geriátrico público de la localidad. La demolición del antiguo colegio, que se acometerá en diez fases distintas, cuenta con un presupuesto de 400.205 euros.

