Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Aniversario

Los vídeos del ayer de As Pontes se recuperan por los 40 años del Museo Etnográfico Monte Caxado

La celebración incluye, también con el apoyo de la Diputación, una publicación especial conmemorativa

Redacción
01/01/2026 21:27
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y de la Fundación, José María López Ferro, en el Museo Etnográfico Monte Caxado
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y de la Fundación, José María López Ferro, en el Museo Etnográfico Monte Caxado
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Justo antes de empezar el nuevo año se firmó un acuerdo de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el patronato del Museo Etnográfico Monte Caxado –MEMC– que estipula el apoyo económico que proporcionará la institución provincial para celebrar el 40 aniversario del centro pontés. Mediante este convenio se desarrollarán dos líneas de actuación principales: una publicación conmemorativa de su trayectoria y un proyecto para la recuperación y difusión de grabaciones audiovisuales de las décadas de 1980 y 1990.

El programa de “40 aniversario do Museo Etnográfico Monte Caxado: memoria, patrimonio e comunidade”, que se financia con una aportación de la Diputación de 15.538 euros (el 80% del presupuesto total de 19.423 euros), se centrará en la conservación, divulgación y revalorización de la memoria colectiva del municipio y también del resto de la comarca del Eume.

Los presidentes de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y de la Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado, José María López Ferro, rubricaron el convenio que incluirá, por un lado, la publicación conmemorativa de los 40 años de historia, evolución y repercusión del centro, realizado por este último responsable y con un prólogo del museólogo Felipe Senén. Se editarán 3.000 ejemplares, que se integrarán en la colección Cadernos del MEMC, referente en la divulgación de la especialidad en la comarca.

La otra parte del programa se enfocará en la edición, conservación y difusión del fondo audiovisual del museo, que está formado por películas VHS donadas por los vecinos y vecinas. En las cintas se documenta cómo eran las fiestas, ferias, actos culturales, eventos institucionales y, en general, la vida social de As Pontes, precisamente en una etapa decisiva de la historia reciente del municipio, con intensos procesos asociados a la industrialización.

“O Museo Etnográfico do Monte Caxado é un exemplo de como a defensa do patrimonio nace moitas veces do compromiso da xente e da comunidade educativa, e remata converténdose nun proxecto cultural de refenrencia para todo un territorio”, valoró Formoso durante la firma.

El MEMC

Tal y como destacó el presidente de la Diputación, el museo nació en 1985 por iniciativa del profesor del CPI Monte Caxado José María López Ferro, en un contexto en el que gran parte del patrimonio rural de la zona estaba en riesgo de desaparición.

Sin embargo, después de 40 años, el MEMC ya supera los 5.000 objetos, 4.000 fotografías antiguas y 4.000 documentos en sus fondos.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Año Nuevo 1 Enero

El primer chapuzón del 2026 en Doniños, para valientes
Marta Corral
Víctor Vázquez, durante un partido de esta temporada

Víctor Vázquez, entrenador auxiliar del Pontevedra: “Este Pontevedra compite bien en todos los duelos”
Juan Quijano
Parque Ferrandiz Esteiro

Civis Global realizará la reforma integral de la plaza Ferrándiz que promueve la Diputación con fondos europeos
Redacción
Conversas no Parador Valentín Formoso presidente da Diputación da Coruña

Un error de cálculo obliga a aplazar la compra de la nueva sede de la Diputación en Ferrol
Redacción