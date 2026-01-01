Los vídeos del ayer de As Pontes se recuperan por los 40 años del Museo Etnográfico Monte Caxado

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y de la Fundación, José María López Ferro, en el Museo Etnográfico Monte Caxado Cedida

Justo antes de empezar el nuevo año se firmó un acuerdo de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el patronato del Museo Etnográfico Monte Caxado –MEMC– que estipula el apoyo económico que proporcionará la institución provincial para celebrar el 40 aniversario del centro pontés. Mediante este convenio se desarrollarán dos líneas de actuación principales: una publicación conmemorativa de su trayectoria y un proyecto para la recuperación y difusión de grabaciones audiovisuales de las décadas de 1980 y 1990.

El programa de “40 aniversario do Museo Etnográfico Monte Caxado: memoria, patrimonio e comunidade”, que se financia con una aportación de la Diputación de 15.538 euros (el 80% del presupuesto total de 19.423 euros), se centrará en la conservación, divulgación y revalorización de la memoria colectiva del municipio y también del resto de la comarca del Eume.

Los presidentes de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y de la Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado, José María López Ferro, rubricaron el convenio que incluirá, por un lado, la publicación conmemorativa de los 40 años de historia, evolución y repercusión del centro, realizado por este último responsable y con un prólogo del museólogo Felipe Senén. Se editarán 3.000 ejemplares, que se integrarán en la colección Cadernos del MEMC, referente en la divulgación de la especialidad en la comarca.

La otra parte del programa se enfocará en la edición, conservación y difusión del fondo audiovisual del museo, que está formado por películas VHS donadas por los vecinos y vecinas. En las cintas se documenta cómo eran las fiestas, ferias, actos culturales, eventos institucionales y, en general, la vida social de As Pontes, precisamente en una etapa decisiva de la historia reciente del municipio, con intensos procesos asociados a la industrialización.

“O Museo Etnográfico do Monte Caxado é un exemplo de como a defensa do patrimonio nace moitas veces do compromiso da xente e da comunidade educativa, e remata converténdose nun proxecto cultural de refenrencia para todo un territorio”, valoró Formoso durante la firma.

El MEMC

Tal y como destacó el presidente de la Diputación, el museo nació en 1985 por iniciativa del profesor del CPI Monte Caxado José María López Ferro, en un contexto en el que gran parte del patrimonio rural de la zona estaba en riesgo de desaparición.

Sin embargo, después de 40 años, el MEMC ya supera los 5.000 objetos, 4.000 fotografías antiguas y 4.000 documentos en sus fondos.