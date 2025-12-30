En directo y desde el Concello: la televisión de As Pontes emitirá por primera vez las campanadas

El actor Juan Anillo Concello

La televisión local de As Pontes ofrecerá en directo este miércoles, por primera vez, las campanadas con un programa especial.

Así lo anunció el Concello en la tarde de este martes. En un comunicado en sus redes sociales, el ejecutivo local apuntó que el actor Juan Anillo será el encargado de conducir la propuesta para Nochevieja (23.30 horas), que culminará con las campanadas en directo, desde la casa consistorial, a cargo de la vedette "La Calamares".

Vídeos, entrevistas, música "e moito humor" componen la programación para gozar de unos festejos "diferentes e moi nosos".

"Este Nadal, come as uvas na casa, coa televisión da túa vila", animan desde el Concello para que los vecinos y vecinas sintonicen el canal de la televisión local para culminar 2025 y dar la bienvenida al nuevo año.