El Concello de As Pontes da luz verde a su primera RPT con subidas salariales de hasta el 6,6%
El pleno avaló el documento, que entrará en vigor con la aprobación de las cuentas de 2026, explica el ejecutivo
As Pontes sacó adelante este martes en sesión plenaria a su primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un documento que entrará en vigor con la aprobación de los presupuestos para 2026 y que recoge subidas salariales para la plantilla del Concello.
Este nuevo marco normativo llega con el objetivo de clarificar el organigrama interno del Consistorio, definir con exactitud las responsabilidades de cada uno de los empleados y empleadas y actualizar sus condiciones económicas. Así las cosas, se experimentarán mejoras retributivas que oscilan entre el 3,4% y el 6,6%, remarca el ejecutivo local, además de regularizarse tareas que, aunque se venían desempeñando, carecían de reconocimiento formal hasta la fecha.
Un acuerdo fruto del diálogo
Durante la sesión plenaria, la responsable de personal, Ana Pena, resaltó el carácter dialogante del proceso, calificando el acuerdo como un hito para la localidad pontesa. En este sentido, señaló que “coa aprobación definitiva desta RPT cúmprese unha demanda histórica e reflicte o espírito de colaboración co persoal e os seus representantes, que participaron activamente na súa elaboración e revisión. É un día histórico para As Pontes: permite modernizar a administración, mellorar as condicións laborais e reforzar a calidade dos servizos á veciñanza”, añadió la responsable municipal.
La RPT incorpora fichas detalladas de cada puesto y una valoración actualizada de funciones. “Esta ferramenta consolidará un cadro de persoal estable, profesionalizado e mellor organizado, garantindo que todos dispoñan dos recursos necesarios para desempeñar o seu labor con garantías”, añadió. Por su parte, el alcalde, Valentín González Formoso, incidió en que esta reorganización interna trasciende lo meramente laboral y tendrá un reflejo positivo en la atención a la ciudadanía.
“A RPT permitirá organizar ao persoal, clarificar responsabilidades e mellorar a coordinación interna, repercutindo directamente na calidade dos servizos que recibe a veciñanza e cumprindo un compromiso histórico do equipo de goberno”.
De este modo, el Ayuntamiento pontés avanza hacia un modelo de gestión “máis moderno, eficiente e transparente”, aseguran desde el gobierno local.
El porqué de la no apertura de la avenida de Galicia
El alcalde, Valentín González Formoso, explicó a la vecindad a través de sus redes sociales el motivo por el que no se abre al tráfico la avenida de Galicia. “Non é por capricho, senón que a obra non está rematada e legalmente non está entregada ao Concello”.
El regidor explica que, hasta ese momento, “a responsabilidade penal se houbera un sinistro é do director da obra”, añadiendo que abrir el vial sin pintar y señalizar “supón unha responsabilidade enorme para o director e o contratista que non lles podemos esixir”.
El alcalde remarca que “as obras foron a bo ritmo, pero estos días son de descanso no convenio da construción, convenio que hai que cumprir porque os traballadores teñen dereito a vacacións”.
El Concello afirma comprender las molestias ocasionadas, “sobre todo a quen vive nese tramo ou teñen negocios”, añade González Formoso.