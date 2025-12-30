El Concello de As Pontes da luz verde a su primera RPT con subidas salariales de hasta el 6,6%

Imagen de archivo de la casa consistorial Daniel Alexandre

As Pontes sacó adelante este martes en sesión plenaria a su primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un documento que entrará en vigor con la aprobación de los presupuestos para 2026 y que recoge subidas salariales para la plantilla del Concello.

Este nuevo marco normativo llega con el objetivo de clarificar el organigrama interno del Consistorio, definir con exactitud las responsabilidades de cada uno de los empleados y empleadas y actualizar sus condiciones económicas. Así las cosas, se experimentarán mejoras retributivas que oscilan entre el 3,4% y el 6,6%, remarca el ejecutivo local, además de regularizarse tareas que, aunque se venían desempeñando, carecían de reconocimiento formal hasta la fecha.

Un acuerdo fruto del diálogo

Durante la sesión plenaria, la responsable de personal, Ana Pena, resaltó el carácter dialogante del proceso, calificando el acuerdo como un hito para la localidad pontesa. En este sentido, señaló que “coa aprobación definitiva desta RPT cúmprese unha demanda histórica e reflicte o espírito de colaboración co persoal e os seus representantes, que participaron activamente na súa elaboración e revisión. É un día histórico para As Pontes: permite modernizar a administración, mellorar as condicións laborais e reforzar a calidade dos servizos á veciñanza”, añadió la responsable municipal.

La RPT incorpora fichas detalladas de cada puesto y una valoración actualizada de funciones. “Esta ferramenta consolidará un cadro de persoal estable, profesionalizado e mellor organizado, garantindo que todos dispoñan dos recursos necesarios para desempeñar o seu labor con garantías”, añadió. Por su parte, el alcalde, Valentín González Formoso, incidió en que esta reorganización interna trasciende lo meramente laboral y tendrá un reflejo positivo en la atención a la ciudadanía.

“A RPT permitirá organizar ao persoal, clarificar responsabilidades e mellorar a coordinación interna, repercutindo directamente na calidade dos servizos que recibe a veciñanza e cumprindo un compromiso histórico do equipo de goberno”.

De este modo, el Ayuntamiento pontés avanza hacia un modelo de gestión “máis moderno, eficiente e transparente”, aseguran desde el gobierno local.