Dos informes favorables para que la chimenea de As Pontes sea declarada Bien de Interés Cultural

El proceso para proteger la emblemática chimenea de la central térmica de As Pontes ha superado un obstáculo más. La Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial informó esta semana de un avance sustancial en la tramitación. En este sentido, la entidad indicó que el expediente para su declaración como Ben de Interese Cultural (BIC) cuenta ya con los dos dictámenes positivos emitidos por los órganos consultivos competentes.

Según explicaron desde la Plataforma, la recepción de estos documentos deja el camino despejado para que la administración autonómica formalice la protección “Este feito supón un paso decisivo no procedemento administrativo, pois, de acordo co establecido na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dispón neste momento das ferramentas técnicas necesarias para resolver favorablemente a declaración, con base en criterios obxectivos, contrastados e plenamente fundamentados”, expone la plataforma en un comunicado, añadiendo que “confiamos en que os criterios técnicos coincidan cos criterios políticos, e agardamos que a resolución definitiva chegue á maior brevidade posible”.

Más allá del valor industrial, el colectivo recuerda que la conservación de la chimenea cuenta con un amplio respaldo social en la villa, defendiendo que la protección del inmueble responde a una petición histórica de los vecinos y vecinas de As Pontes. “Trátase dunha demanda xusta, sostida no tempo, pola que se leva loitado con perseveranza e que conta coa esperanza e a expectativa dunha parte moi significativa da poboación das Pontes”, inciden.